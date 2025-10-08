炎明熹唔續約無綫被指反骨　陳百祥激動力撐：而家冇人要靠TVB

炎明熹自2024年4月底因續約問題，被無綫雪藏超過一年，工作幾乎停擺。在被雪藏期間，樂小姐（樂易玲）向外發表 「忘本論」暗指有人忘恩負義 ，激起廣泛討論。直至2025年9月底，隨著她與TVB的合約正式到期，無綫在官方藝人資料庫中已刪除她的檔案，宣布她正式離巢，雙方合作畫上句號。早前炎明熹出席歌舞劇記者會，正式向外宣布自組公司「然后」，重新出發再戰樂壇。

陳百祥覺得炎明熹如進軍內地市場做法正確。（葉志明攝）

炎明熹被「雪藏」期間，有傳多間唱片公司以天價邀她加盟，但她日前宣布最終決定自組公司。（資料圖片）

陳百祥今日（8/10）出席活動接受《香港01》訪問時，表示：「我覺得佢開公司冇問題，同埋冇封殺呢樣嘢，成個中國嘅市場，你會睇到就好似鄧紫棋咁，人哋都唔返嚟唱，人哋十幾億身家，喺國內唱，我諗炎明熹係行呢條路，梗係望一個十四億嘅市場，點會望你香港幾百萬人嘅市場啫，佢唱得㗎。」

陳百祥以G.E.M.鄧紫棋作例子。（IG＠gem0816）

陳百祥續說：「冇得封殺喎，合同完就完喎，而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB。我哋踢一場波點擊率十億百億，TVB最多人睇，都係講緊十點三十幾點，都係講緊百萬幾人，都唔夠百分之一，係萬分之一都冇，同埋人哋做緊直播係百萬數字收入，你都唔係嗰樣嘢嚟，成個世界轉變緊啦，」

陳百祥指電視已步入黃昏事業。（葉志明攝）

對於炎明熹被人鬧反骨，陳百祥表示：「點會有得鬧啫，我都唔明，個個都捧出嚟，唔通就要同你做一世呀，係唔會嘛。劉德華夠雪咗5年，咁佢有冇返TVB，TVB囈佢返去佢都唔去，而家冇呢樣嘢嘛。同埋電視係黃昏嘅事業嚟，只會再蝕錢。」

阿叻陳百祥和曾志偉早前一起出席譚詠麟生日派對。（譚詠麟微博）

提到曾志偉在接受內地傳媒訪問時表示，TVB在他任職前曾虧損，但「今年（2025年）是賺錢的」。陳百祥強調要睇業績：「唔好聽人講啦，睇業績啦，唔好玩啦。做生意就做生意，做藝人就做藝人，要分得清楚。做生意邊個夠我熟。」