李亞男罕談緋聞男友驚揭視帝戀情真相　顧忌身高與王祖藍分手三年

王祖藍與李亞男相識於藝人之家燒烤活動，王祖藍對李亞男一見鍾情，兩人於2015年結婚。惟兩人雖然起初互有好感，但未有貿貿然開始認真戀愛。李亞男曾坦言顧忌兩人身高差，又擔心對王祖藍並非真心鍾意，在諮詢牧師意見後，決定開展40日冷靜期，之後打電話給王祖藍分手。李亞男三年分手期間不乏緋聞，李亞男和王祖藍近日共同參與綜藝節目《天聲一對》，李亞男罕有談起當年緋聞男友，王祖藍坦言聽到「好難過！」

王祖藍和李亞男的兩個女兒，大女兒Gabrielle及小女兒Hayley從小就被指與爸爸王袓藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。（影片截圖）

王祖藍和李亞男帶兩個女試食月餅。（抖音）

王祖藍和李亞男在《天聲一對》大方談到相戀期間的起起跌跌，繼李亞男早前透露蔡少芬是紅娘之外，王祖藍談到與李亞男冷靜期間還是很想念對方，而分手三年的時間內，王祖藍和李亞男試過同枱坐，但沒有單獨聯繫。王祖藍坦言當時見到對方卻無法開口說話「非常難過」。

之後王祖藍憶述見到李亞男緋聞時更為難過傷心，他扮作打電話說：「特別是甚麼呢，看到對方有緋聞的時候，『你要不要打個電話，過去查一查、問一問這樣。』」李亞男此時搭一搭王祖藍膊頭說：「那個緋聞是假的。」王祖藍笑言：「到現在當然知道了，你不要現在再告訴我是真的。」惹起全場爆笑。

對於李亞男提出約會，王祖藍表示當時很緊張。（影片截圖）

李亞男甚少與圈中人傳出緋聞，估計李亞男所提及的緋聞男友為王浩信或鄭嘉穎。2008年有報道拍到李亞男與王浩信一齊在將軍澳買傢俬睇大床食飯，形容兩人為「拍拖」，當時李亞男指與王浩信只是好朋友。而李亞男與鄭嘉穎又曾在電視劇《烈火雄心3》有感情線，戲內激咀一分鐘。

其實李亞男與王祖藍分手三年後，2009年王祖藍再次追求李亞男，為表誠意不眠不休趕工寫情信加情歌《跌落凡間的天使》，終打動李亞男芳心。復合後王祖藍亦要過外父外母一關，被外母所嫌棄的他首次提出婚事被拒，故王祖藍親身飛去加拿大再次提親，應承大搞香港、上海、加拿大三地婚禮，又傳出以500萬做禮金，力證自己能給李亞男安全感，終用誠意打動外父外母。其後王祖藍在迪士尼豪擺60幾圍酒席打造童話式婚禮，每圍接近2萬，有傳香港擺酒已洗200萬。另外，王祖藍豪擲1400萬買獨立屋，加上裝修費1000萬左右，作為婚後愛巢，婚後再豪擲1億1千多萬元購入大屋，業權全歸老婆名下。

