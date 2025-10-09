李佳芯眼光好未遇過感情騙子 聞阿叻「而家無人要靠TVB」咁回應

李佳芯（Ali）今日（9/10）以「愛眼之星」身分，到尖沙咀出席「奧比斯世界視覺日」活動。李佳芯透露有遺傳近視，早年曾接受激光矯視手術，當時醫生已提醒她，副作用可能會出現老花，慶幸的是目前未有太大問題，但在光線不足的環境下看微細字體會感到困難，所以正努力進行眼部運動。

李佳芯以「愛眼之星」身分，到尖沙咀出席「奧比斯世界視覺日」活動，呼籲大家守護視力。（葉志明攝）

記者打趣問望多些「小鮮肉」可能對眼睛都有好處。李佳芯笑言是好提議，可能還有助減齡，她自爆最近同朋友吃飯聊開，普遍中女都喜歡看靚仔脫衣服的話題，但她不認自己是中女，也沒這個偏愛，不過很欣賞男仔對身型所付出的努力和紀律，大讚早前開騷的Kenny關智斌，真的很厲害。

李佳芯透露做接受激光矯視手術前，有500多度近視。（葉志明攝）

雖然視力欠佳又有散光，但李佳芯自詡眼光都不錯，未遇過感情騙子，雖然拍拖次數不是很多，但每段關係雙方都是很認真和真心，並以長遠發展為目標，只是緣份使然未能走到最後。

李佳芯自言喜歡看「靚嘢」。（葉志明攝）

李佳芯早前出活動時曾表示中秋佳節沒人約，問報道出來後情況可有改變？她透露在社交平台上有收到約食飯的訊息，當中有男有女，但她最後都是選擇留在家，未有應約。李佳芯又言以前，每到中秋、聖誕這些甜蜜的日子就會想「一個人出去做咩啊？人哋個個都一pair」，但現在心態已改變，縱使一個人都會外出感受節日氣氛，見到一雙一對不會眼冤？李佳芯笑言：「睇下人哋幾恩愛都好啊！可能下個到我呢？」她坦言目前非常享受「Me Time」，認為人生除了拍拖，還有很多值得珍惜的事物，例如陪伴家人及專注工作。

李佳芯直言若遇到合適的，不排除「閃婚」。（葉志明攝）

談到另一位視后胡定欣日前驚爆婚訊。李佳芯直言如果遇到合適的，並不抗拒「閃婚」：「我覺得開心事要發生就發生，最緊要捉緊嗰刻，我覺得『閃婚』係一件開心事。」問到會否叫「金牌媒人」林盛斌幫手物色筍盤？李佳芯笑言：「有啲驚，萬一唔啱點算？（彈鐘囉？）可以架咩？其實我無咩要求，唔使一定專業人士，合適就得。」

對於陳百祥日前語出驚人：「而家無人要靠TVB！」，李佳芯覺得每一間公司同每一樣嘢都有佢嘅價值嘅。（葉志明攝）

另外，阿叻陳百祥昨日在活動上語出驚人：「而家無人要靠TVB！」。李佳芯對此笑說：「佢叻囉！因為佢可以講呢啲說話。佢係前輩，見過咁多人，喺呢行咁有經驗，咁佢有佢嘅睇法唔出奇。」她續言：「但我又覺得，每一間公司同每一樣嘢都有佢嘅價值嘅。雖然呢個世界無話無咗邊個唔得，但係每一樣嘢都獨立存在，有佢嘅價值，咁多年。」

而對於阿叻指電視業是「夕陽行業」的言論，李佳芯認為，在現今經濟環境下，不只是電視面對此問題。她能做的就是努力增值自己，並發掘不同可能性，為未來機會做好準備。她表示目前除了已完成的劇集《義和》外，亦有其他拍攝工作正在洽談中，問到是否她身價高？李佳芯：「唔係啦，我啱啱出道一年咋，我係新人嚟㗎！」