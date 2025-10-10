謝霆鋒開騷驚現山寨版分身相似度90%　粉絲狂追圍拍：不是本人嗎?

現年44歲的謝霆鋒現正舉行內地巡迴演唱會，官宣一刻掀起熱話，一票難求。目前霆鋒已先後在杭州、廣州以及重慶完成演出。日前霆鋒在重慶奧體中心體育場舉行演唱會時，台上台下驚現兩個霆鋒，有觀眾以為霆鋒現身於觀眾席，引發歌迷爭相狂追拍照，場面極度混亂。

謝霆鋒人氣不減。(ig圖片)

謝霆鋒最近忙於在內地舉行巡迴演唱會。（小紅書）

謝霆鋒日前在重慶開騷。（小紅書）

日前有網民在社交平台分享在現場看到真假謝霆鋒的片段，並留言寫道：「以為追到了謝霆鋒 來個近景的吧，我當時以為我真遇到了。哈哈哈哈。謝霆鋒模仿秀。」片中可見，「翻版謝霆鋒」穿上謝霆鋒演唱會的黃色T恤，無論髮型及輪廓都跟謝霆鋒非常相似。由於大批粉絲難分真與假，以為「翻版謝霆鋒」是真謝霆鋒，更瘋狂追著「翻版謝霆鋒」拍照，令場面一度陷入混亂，更需要保安護送「翻版謝霆鋒」離開，並大叫：「假的！」

日前有網民在社交平台分享在現場看到真假謝霆鋒的片段。（小紅書）

網民直言難分真與假。（小紅書）

相似度極高。（小紅書）

吸引大批網民圍觀拍照。（小紅書）

場面一度陷入混亂，更需要保安護送「翻版謝霆鋒」離開。（小紅書）

有大批網民看到片段後都驚訝表示：「這不就是本人嗎？」、「看了好久，還是很像」、「輪廓很像」、「他不尷尬嗎？故意一樣的衣服，發型甚至項鏈」、「還是挺像的」、「難分真與假」、「頭型真的像，輪廓五官也非常像」、「雖像卻不帥，怎麽做到的？」、「離遠看確實挺像」、「確實挺像的，但是也能分辨得出來」、「長得有幾分像，但是氣質不太像」。