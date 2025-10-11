謝嘉怡相隔10個月終走出傷痛再養狗仔　去年兩愛犬誤食毒肉慘死

前港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）去年12月帶三隻愛犬到大埔社山村散步時，兩隻愛犬Peachy及Summer因誤食路邊的「毒肉」而身亡，而老斑點狗Leo因舔到毒藥而排血尿，經獸醫檢查下發現輕微中毒，大難不死。相隔10個月，謝嘉怡終於決定再養一隻愛犬，日前她就親自到機場接狗仔，而這隻狗仔Hazel更是慘死愛犬Summer的侄女！

謝嘉怡日前上載了到機場接狗的短片，並介紹Hazel是Summer的侄女，不但讓她找回熟悉的感覺，更令她走出傷痛，重拾希望。片中所見，謝嘉怡揸車到機場，辦好手續後就接到Hazel，Hazel一見到主人就十分興奮，又跳又錫！

謝嘉怡曾與《東張西望》節目組重回案發現場，並講述事件經過，她表示當日陪同三隻愛犬到大埔社山村散步，當走到一處小樹林時，兩隻愛犬Summer和Peachy就衝到路旁吃下了一些雞肉，其後兩隻愛犬更出現中毒反應，送到寵物醫院後終告不治。謝嘉怡發現那些餌食被撒下了大量白色粉末，她更一邊講一邊不禁落淚：「Peachy全程都望住我，好無助。即使你好唔鍾意狗......我覺得真係有啲瘋狂。」而當時13歲年老的Leo因有牽繩才不至於出事，但亦因過程中疑似沾染上毒藥，所以後來也需要住院治療。

