吳若希出席莊思敏婚禮開心到醉　黃建東任司儀被感動催家姐快生B

現年45歲的拿督千金莊思敏（Jacquelin），昨日（8/10）驚爆婚訊，老公是拍拖未夠兩年、任職高級督察的黃耀彬，兩人婚禮在峇里島Conrad酒店舉行，浪漫又奢華。榮升「黃太」的莊思敏，今日在社交平台分享喜悅，她寫道：「多謝大家的祝福， 由於男方是圈外人，我們決定低調處理。希望大家給予我們空間 。謝謝大家！」並同時標註了「#夢幻婚禮」和「#感恩遇上你」，字裡行間流露著滿滿的幸福感。

莊思敏與高級督察老公在峇里島舉行婚禮，好浪漫！（IG@jacquelinchng）

婚禮浪漫奢華。（IG@jacquelinchng）

好友吳若希和黃建東獲邀到當地出席婚禮。吳若希除了在婚禮上獻唱《越難越愛》助慶外，也替好姊妹覓得幸福感到開心，她在社交平台分享感動時刻，並送上祝福：「呢張相～姐很美麗🩵姐夫沖緊入嚟爭我姐～而我，仲未ready好，係呀，我仲未ready好～但我好開心，有人比我更加欣賞姐的好～將所有最好最靚嘅嘢都俾我姐～～因為你值得世間上最美好的人和事🩵I love you all～一定要幸福 #開心到醉」。

有網民在巴厘島Conrad酒店偶遇莊思敏舉行婚後派對，並透露吳若希唱《越難越愛》助慶。（小紅書）

吳若希除了在婚禮上獻唱《越難越愛》助慶外，也替好姊妹覓得幸福感到開心。（IG@jinnyng）

而為婚禮擔任司儀的黃建東，也坦言被一對新人感動眼濕濕，他接受《香港01》訪問時，表示：「好感動呀，當佢哋喺後面行入個教堂嘅時候我已經忍唔住眼濕濕，因為好feel到佢哋對大家嘅愛，同埋佢哋又錫住大家又會互相遷就大家。好高興可以為佢哋做司儀。」之後他再在社交平台發文：「這個男孩子真的是天上有地下無，一個細心sweet爆好叻仔嘅超暖男！🥰兩個互相愛護互相扶持互相遷就，恭喜晒!!!!!!!!!祝福家姐姐夫永遠幸福快樂、白頭到老、永結同心！期待你哋盡快擁有你哋嘅愛情結晶品～」。

黃建東為婚禮擔任司儀。（IG@derekwong726）

黃建東被一對新人感動到眼濕濕。（IG@derekwong726）

莊思敏兩個妹。（IG@derekwong726）