53歲殿堂級歌手柬埔寨商演加場極興奮　炒輸股票4年還清7位數債務

53歲的殿堂級歌手梁漢文唱過不少膾炙人口的金曲，近年在內地發展，憑綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》及《大灣仔的夜》，人氣急升，瘋狂吸金。梁漢文近年再紅到東南亞，他轉戰到柬埔寨商演，自爆商演加場，極受歡迎！

梁漢文日前在社交網發文，經歷人生第一次商演加場，他說：「大前日嚟到柬埔寨出席2個演出，原本嘅行程係先由機場坐兩小時車到西港演出，第二朝再坐兩小時車出返去首都金邊表演.……但係乜嘢都有人生第一次，商演竟然都會加場 （來都來咯 加咪加）最後一日需要由金邊再坐返兩小時車入返去西港嘅Casino，做佢哋7週年嘅演出嘉賓行程緊湊，但感覺良好。」他又笑言期間被誤認做鍾漢良，「PS：尋晚開Show搭𨋢途中有人入軸，但望住我，諗咗好耐，拗晒頭，然之後話：好肯定咁講，你係鍾漢良…跟住我都好肯定咁回答．你中咗一個字」梁漢文又驚嘆：「#原來柬埔寨咁多香港人 #諗都冇諗過」。

梁漢文曾試過駕駛平治私家車期間失控撞毀鐵欄，涉嫌醉酒駕駛被捕，當時他刊登聲明道歉指「為年輕人立下壞榜樣，我真誠悔疚」。他亦試過炒輸股票出現財困，傳出僅有五位數字存款，須賣掉保時捷跑車，更因欠汽車供款，遭財務公司拖車，其位於九龍塘的物業亦要放盤，幸好得老友張衞健及許志安借錢解燃眉之急。梁漢文花近4年時間還清向朋友借的7位元數字債務。此外，梁漢文亦曾因「華星唱片」結業變成「孤兒仔」，因而有一段時間要靠拍一些不會上映而直接發行的電影維持生計。

