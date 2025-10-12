前富貴小花廣州出身選港姐入行惹質疑　慘遭網暴：水洗都不清

現年34歲的王卓淇（Erin）在2014年參選港姐奪得亞軍後入行，可惜發展平平，曾與吳業坤傳過緋聞的她，於2021年約滿TVB後便回到家鄉廣州發展，不僅創立自家首飾品牌，當上小老闆外，還身兼KOL，不時拍片分享昔日在TVB所遭遇的經歷、娛樂圈事件及生活點滴，成功引起關注。而近日，王卓淇卻因其「廣州人」的身份認同問題而遭到網暴，令她要拍片澄清。

現年34歲的王卓淇（Erin）在2014年參選港姐奪得亞軍後入行，可惜發展平平。（視覺中國）

王卓淇擁有一雙大長腿。（小紅書）

王卓淇於2021年約滿TVB後便回到家鄉廣州發展。（小紅書）

片中王卓淇表示，一覺睡醒她又被網民網暴，事緣有網民「翻舊帳」，指：「她以前訪問問她，她都不承認自己是廣州人，我真的笑死了，現在天天說自己廣州人。」、「一開始人家可承認自己是廣州人，要賺錢了就日日話自己廣州人」。對此，她感到非常無奈，不知為何隔一段時間就要澄清一次，幸好媽媽有幫她保留「證據」，不然「水洗都不清」。

王卓淇日前拍片自爆遭網民網暴。（小紅書截圖）

王卓淇對「廣州人」的身分認同受到網民質疑。（小紅書截圖）

而王卓淇所指的證據就是當年她參選時的訪問，她重播了一段自己三年前的澄清視頻，片中她嚴正地說：「這是非常嚴重的指控，我也必須嚴正回應一下！」繼而，王卓淇拿出當年2014年8月16日的報道，指：「有人說我當年選香港小姐的時候，基本不提自己是廣州人及在廣州長大，所以我找出了當年我選美時第一次接受採訪的報紙，清楚的承認到自己是廣州人，而且我也非常坦白說，我還沒有永久居民的身分證，三年前才決定到香港定居。」

王卓淇拍片澄清。（小紅書截圖）

王卓淇多得媽咪保留當年證據，否則水洗都不清。（小紅書截圖）

王卓淇稱：「因為我當年的這份誠實，我也受到了不少的質疑，我作為廣州人怎麽去成為香港小姐，最後我憑藉自己的綜合質素跟臨場反應，拿下香港小姐亞軍，其實其中的過程一點都不容易，這些年我在香港TVB打拼，身邊的朋友只要問我家鄉的事，或者我們聊起童年趣事，我都會一直跟她們科普我的家鄉廣州，然後也很熱情的邀請他們來到廣州，一定要找我玩。直到近年我回到廣州發展，有很多香港的演員歌手朋友來找我玩，我也會帶他們吃好吃的，玩好玩的。」最後王卓淇還說：「我想說誠實沒有錯，愛家沒有錯，回家沒有錯，努力靠自己的能力賺錢生活更沒有錯。」

王卓淇重放3年前自己澄清的視頻。（小紅書截圖）

表示一直都講自己是廣州人。（小紅書截圖）

王卓淇更在留言激動寫道：「每次看到類似言論都好委屈，他們沒有任何證據，單憑一張嘴否定我的努力……當年我也受了很多hk網民質疑，廣州人不能代表hk，但我都扛下來了，憑藉臨場表現『逆襲』了；努力演戲經過那麼久之後畢業約滿，選擇自己喜歡的生活方式，不理解為什麼回到自己廣東老家也被自己質疑嗎？拒絕網暴。」她直言，謠言止於智者，希望是最后一次澄清。

王卓淇稱努力靠自己的能力賺錢生活沒有錯。（小紅書截圖）

不少網民為她打氣，留言說「我覺得又靚又努力。網路中總有負能量的人，別聽就好」、「繼續走自己的花路，繼續在自己的熱愛裡發光發熱，加油」、「不要陷入自證陷阱，清者自清」、「做自己，問心無愧就夠啦」。

王卓淇一臉委屈。（小紅書截圖）

王卓淇激動留言。（小紅書截圖）

王卓淇有「TVB富貴小花」之稱，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，身家過億，早年有報道指王卓淇家人海外有不少物業，而她亦持有大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，她不時大曬名牌，及周遊列國，相信生活不俗。

王卓淇有「TVB富貴小花」之稱。（小紅書）

大曬身材。（小紅書）

經常周遊列國。（小紅書）