金式森林劇情1-5集｜郭晉安車禍昏迷、羅子溢是幕後黑手?

TVB《金式森林》第1-5集劇情劇透，由林志華作為監製，麥世龍、鄭成武為編審，由郭晉安、羅子溢、陳曉華、龔慈恩、何廣沛、陳浚霆、羅天宇、何依婷、陳星妤、郭柏妍、羅蘭等人領銜主演的一套以家族鬥爭為題材的電視劇。金式森林幾時播?自2025年10月13日起，逢星期一至五晚上9點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《金式森林》劇中家族全員（官方圖片）

《金式森林》第1-5分集劇情

《金式森林》第一集 (10/13)

方氏國際公司主席方仰天（郭晉安飾）與母親方陸超群（羅蘭飾）因家族信託的成立而鬧上法庭，雙方關係劍拔弩張。故事時間倒回一年前，方仰天的長子方學禮（何廣沛飾）惹上麻煩：公司董事鄺偉樑（徐榮飾）向崇德珠寶購買特別版首飾，卻發現是冒牌貨，於是怒氣沖沖地找方學禮算帳。

為了解開假貨之謎，方仰天前往內地調查，懷疑公司內部有人是幕後黑手。與此同時，老人家黃伯在珠寶店投訴買到假貨時，因心臟病發昏迷，最終不幸離世。由於他曾經與方學禮發生肢體接觸，眾人矛頭直指方學禮。方仰天的二子方學勤（陳浚霆飾）見狀，趁機落井下石，希望讓哥哥學禮當眾出醜。方仰天得知消息後，立刻啟程回港，但在途中卻遇上嚴重的交通意外……

長子方學禮（圖左）惹上麻煩。（官方圖片）

《金式森林》第二集 (10/14)

方仰天在車禍後生死未卜，為了方氏的股價以及不讓超群擔心，三兄弟方學禮、方學勤與方學賢（羅天宇飾）決定隱瞞父親昏迷的消息。方學禮代表公司就黃伯的事件公開道歉並承諾賠償，但鄺偉樑卻在背後煽動黃伯的兒子，在記者會上大鬧一場，意圖破壞學禮的形象。幸好在方學賢的幫助下，學禮成功應對了這次公關危機。

然而，方仰天命危的消息仍然洩露，導致方氏股價暴跌。三兄弟急需集資回購股票，但方學勤向銀行借貸失敗，令形勢雪上加霜。學禮隨後查出這一切都是高深（羅子溢飾）在背後搞鬼，這也掀開了兩人與學禮妻子鄺善荃（何依婷飾）之間的一段往事。就在此時，醫院傳來噩耗，方仰天在開腦手術中途心跳停頓，生命危在旦夕。

高深（圖左）在背後搞鬼。（官方圖片）

《金式森林》第三集 (10/15)

方仰天的昏迷讓方家陷入一片混亂，面臨惡意收購卻束手無策。學禮的舅父董有為在暗處觀察，心中似乎希望仰天永遠不要醒來。此時，仰天的好友林澄（陳曉華飾）喬裝成護士潛入病房，巧遇仰天短暫甦醒。仰天利用摩斯密碼在林澄手心傳達了關鍵訊息。

林澄帶著訊息來到方家，轉達仰天希望家人變賣個人資產以集資的請求。然而，方家上下對這位陌生女子的身份充滿懷疑，並對她充滿敵意。最終，林澄成功說服眾人，並繼續調查假珠寶事件。正當她取得信任之際，她的真實身份卻被揭露：她不但被查出與方家有仇，更被發現與此次惡意收購事件的主導者高深秘密會面。

林澄（圖左）成功說服眾人，並繼續調查假珠寶事件。（官方圖片）

《金式森林》第四集 (10/16)

鄺善荃以前女友的身份，深夜拜訪了高深，兩人的關係似乎比表面上更為複雜。就在這時，方仰天奇蹟般地康復，在與醫生商討後決定出院，並立即啟程回港。為了防止假珠寶事東窗事發，董有為（李成昌飾）暗中給錢讓經理賴忠興速速離開香港。

然而，高深卻帶著賴忠興來到方家，當眾揭發了假貨事件的真相，讓方仰天對家人的背叛深感心寒。方仰天決定力排眾議，宣佈迎娶救命恩人林澄，並同時返回方氏國際重新掌權。不料，方學勤的妻子譚嘉欣（陳星妤飾）故意向鄺偉樑洩露了婚事。此舉引來大批傳媒追訪，更挖出林澄曾經的婚事告吹，她前未婚夫還曾企圖自殺的醜聞，讓方家再次陷入輿論風暴。

方仰天決定力排眾議，宣佈迎娶救命恩人林澄。（官方圖片）

《金式森林》第五集 (10/17)

儘管林澄的醜聞被媒體大肆報導，方仰天家人極力勸阻他與林澄劃清界線，但他依然不為所動。另一方面，方學賢獨自借酒澆愁時，遇上了前來追討修車費的高靜（郭柏妍飾），竟誤把她當作亡母，兩人意外共度了一晚。

在董事會上，鄺偉樑藉著林澄的醜聞動議罷免方仰天的主席之位。然而，方學賢及時播放了一段影片，最終讓方仰天保住了主席位置，並成功向鄺偉樑反擊。在方仰天安排林澄出席方家祭祖儀式時，媒體再次爆出猛料：方仰天與已故堂兄的妻子蔣煥秋（龔慈恩飾）曾是大學戀人，且兩人仍對彼此念念不忘。超群對此大發雷霆，將所有災難都歸咎於林澄為方家帶來的霉運，令方家內部再次掀起新的風波。

已故堂兄的妻子蔣煥秋（圖右）（官方圖片）

《金式森林》演員

郭晉安 飾 方仰天

方氏家族商業執掌人

郭晉安 飾 方仰天（官方圖片）

陳曉華 飾 林澄

幫助方仰天的新婚妻子

陳曉華 飾 林澄（官方圖片）

羅蘭 飾 方陸超群

方仰天母親

羅蘭 飾 方陸超群（官方圖片）

羅子溢 飾 高深

辦公室管理人

羅子溢 飾 高深（官方圖片）

龔慈恩 飾 蔣煥秋

方仰天已故堂兄的妻子，與方仰天曾是大學戀人

龔慈恩 飾 蔣煥秋（官方圖片）

何廣沛 飾 方學禮

方仰天長子

何廣沛 飾 方學禮（官方圖片）

陳浚霆 飾 方學勤

方仰天次子，曾對大哥落井下石

陳浚霆 飾 方學勤（官方圖片）

羅天宇 飾 方學賢

方仰天細仔

羅天宇 飾 方學賢（官方圖片）

何依婷 飾 鄺善荃

方學禮妻子，高深的前女友

何依婷 飾 鄺善荃（官方圖片）

陳星妤 飾 譚嘉欣

方學勤妻子

陳星妤 飾 譚嘉欣（官方圖片）

郭柏妍 飾 高靜

高深妹妹

郭柏妍 飾 高靜（官方圖片）

徐榮 飾 鄺偉樑

公司董事