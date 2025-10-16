金式森林｜兩大港姐冠軍對決　陳曉華靚樣獲讚　莊子璇演技惹熱議

金式森林｜由無綫與騰訊聯合出品，林志華監製、麥世龍、鄭成武編審。10月15日劇情高潮迭起，繼郭晉安飾演的方仰天甦醒後，為拯救家族企業竟下令全家變賣身家，情節持續緊張。劇中兩位港姐冠軍陳曉華和莊子璇成功搶鏡，前者憑造型獲讚，後者雖演技惹議仍獲監製力撐。



《金式森林》逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等。

《金式森林》劇照（官方圖片）

10月15日播出一集《金式森林》劇情繼續獲讚緊湊，方仰天（郭晉安飾）車禍昏迷後，方氏國際遭惡意收購，因而陷入重大危機……幾經風波，方仰天終於甦醒，並在林澄（陳曉華飾）協助下勒令方家上下「攞晒成副身家出嚟」救方氏，長子學禮（何廣沛飾）及二子學勤（陳浚霆飾）敢怒不敢言……正當方家上下全力科水救亡，與學禮（何廣沛飾）有「綠帽瓜葛」的高深趁火打劫、刻意抬高價將手頭上的方氏股份賣回給方家，更令人震驚的是，劇情揭出高深與林澄私會，眾人關係更見複雜……

《金式森林》劇照（官方圖片）

《金式森林》劇照（官方圖片）

昨晚兩大港姐冠軍陳曉華及莊子璇均相當搶焦，前者陳曉華Hera為看望方仰天、喬裝護士潛入方仰天病房，一身白衣天使Look獲網民激讚養眼兼顏值爆燈：「樣靚、腿長又身形高䠷，冇得輸」。由於Hera大學時修讀護理系，當時更因成績優異喜獲獎學金，故今次Hera在劇中「重操故業」，即使只是喬裝也令網民感覺「圓夢」：「Hera終於做番佢嘅專業。」

陳曉華Hera喬裝護士。（官方圖片）

至於飾演方家小女兒方芷茵的莊子璇Hilary，除了小家碧玉Style造型散發著「小綿羊」氣質別具記憶點，昨晚有兩個場口的演出更是令人印象深刻，其中在醫院為爸爸郭晉安搣橙一幕、更獲網民大讚甜美又可愛。事緣方家四名子女在醫院陪伴仰天，仰天讚學禮和學勤有心時，芷茵即嬌滴滴地爭寵：「我都係啫，睇吓我仲搣咗個橙畀你食，呀！！！！」再加以一個精靈回眸＋甜笑、令仰天大為心甜，網民亦笑言被融化。之後談到大家都有變賣身家救方氏時，芷茵又「爭著」向仰天「領功」，並天真又搞笑地幫三哥學賢（羅天宇飾）講說話：「Daddy，除咗大哥同二哥之外，我同三哥都有攞晒啲錢出嚟架」，然後還得戚地吃著橙說：「我哋都有功勞」，令仰天哭笑不得：「係喇，多謝晒你哋喇。」

莊子璇Hilary（官方圖片）

莊子璇Hilary（官方圖片）

另當林澄鏟入方家代仰天著眾人變賣家產救方氏時，飾演芷茵的Hilary先是一面乖巧兼天真的用力點頭和議，之後見到大哥和二哥為了錢忤逆爹哋，芷茵又勇敢的站出來反對，並痛心地說：「我反對呀，我哋依家有嘅所有嘢，都係呢個屋企畀我哋架，我哋係咪好應該拎番出嚟幫番呢個屋企呀？！三哥你話你係呀？」

對於首次演戲的莊子璇演技備受爭議，監製林志華接受官方訪問時，承認Hilary雖然尚有很多進步空間，但仍力撐她勤力及是飾演方芷茵不二之選：「佢真人嘅特質同方芷茵好似，都係冇乜自信但又聽聽話話咁，佢其實好做到我心目中小綿襖嘅感覺，即係嗰種貼心又溫暖嘅女兒。同埋佢真係好努力，佢都知自己唔叻，所以開劇前有專登搵人上堂學做戲，希望盡量做得好啲，態度好好。」