獨嘉瞓過界指南｜蔡景行越南圓船長夢　獨闖威海溝女驚食檸檬

TVB Plus旅遊節目《獨嘉瞇過界指南》爆笑延續！嘉姐謝茜嘉帶隊越南坐船下龍灣，自爆是《衝上雲霄》粉絲的行仔秒變「Captain Cool」扮聲廣播，更獲越南船長讓出駕駛位圓夢。三人夜宿遊船歎海鮮盛宴，嘉姐晨早開班教太極醒神。下集畫風突變，蔡景行（行仔）與馮皓揚（羊羊）被「放生」獨闖山東威海，行仔施展港男魅力，是否能成功與上海姑娘溝通，還是會「食檸檬」收場？



TVB Plus（82台）全新另類旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》，由人稱嘉姐謝茜嘉夥拍兩位年輕人蔡景行（行仔）及馮皓揚（羊羊）擔任主持，三人本着瞓醒覺又一條好漢精神，以捱夜車、瞓住覺穿州過省，空間換取時間，務求用最短假期遊歷最多行程。既慳酒店錢，又可作另類體驗。節目周四晚9點35分及周五晚9點半TVB Plus（82台）播映。

10月9日嘉姐、行仔、羊羊越南之旅來到最後一集，一行三人坐船遊下龍灣，同時安排了兩位男士體驗開船。嘉姐儀式感十足準備扮廣播通知「乘客」時，行仔即刻《衝上雲霄》Captain Cool上身「開咪」，雖然聽不清內容，但語氣與音效，模仿得維肖維妙，連嘉姐都忍不住大讚「好real」。身旁的越南船長雖然聽不明廣東話，依然發出會心微笑，不單拿起對講機仿傚，更獻出船長位給行仔，讓他成為真正captain。行仔接受電話訪問時透露，自爆是《衝上雲霄》的粉絲，他說︰「好鍾意睇，所以一直以來嘅夢想係做飛機師或者船長，呢一類操縱大型交通工具嘅人，今次終於夢想成真。」

遊船途經多個景點，來到下龍灣他們轉乘木伐，遊覽當地著名的光明洞。洞穴經海水長年侵蝕石灰岩形成大大小小洞，高度只有2到4米，坐小船穿越其中，猶如上了一堂地理科。晚上他們下榻遊船，並享用豐富海鮮餐。第二朝一早嘉姐開班教授二人太極做早操。

10月10日一行人已離開越南，嘉姐見時機成熟，決定讓兩位男孩坐高鐵獨闖山東威海。二人由香港搭高鐵出發，今趟他們選搭可供睡覺的軟卧，並到餐卡享用梅菜扣肉飯。一抵達上海準備轉車時，行仔打算發揮港男魅力，打算藉問路跟上海姑娘溝通，最終他能否如願以償，還是食檸檬收場，就要留意10月10日節目播映。