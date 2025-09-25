獨嘉瞓過界指南｜謝茜嘉與蔡景行馮皓揚遊越南　食馬鞭直擊火車街

TVB Plus（82台）全新另類旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》，由人稱嘉姐謝茜嘉夥拍兩位年輕人蔡景行（行仔）及馮皓揚（羊羊）擔任主持，三人本着瞓醒覺又一條好漢精神，以捱夜車瞓住覺穿州過省換取時間，務求用最短假期遊歷最多行程。節目逢周四晚9點35分及周五晚9點半TVB Plus（82台）播映。9月25日至26日節目內容，嘉姐帶兩位後生仔打卡火車街，體驗距離不到3呎的火車；接著坐夜班火車前往胡志明市，兩位男士初嚐逾兩呎長的馬鞭，三人還體驗了特別服務的「越式洗頭」。



嘉姐謝茜嘉夥拍兩位年輕人蔡景行（行仔）及馮皓揚（羊羊）來到越南打卡旅遊景點。（官方圖片）

9月25日首站來到越南河內，嘉姐帶住兩位後生仔坐開篷吉甫車作市內遊，其中經過甚具特色的三十六巷街，她說︰「36條巷每條巷都只係賣一樣嘢，賣枱就成條街賣枱，唔會有第二樣嘢賣。」要數到河內打卡景點必定是火車街，特點火車軌兩旁開滿餐廳、酒吧。遊客可以安坐店前，近在咫尺距離不到3呎，感受火車駛過的震撼，人與火車的距離近在咫尺，嘉姐說︰「好近呀，雖然明知架車掂唔到我哋，但下意識都向後褪，比喺網上睇片係更近。」兩旁乘客在火車駛過後，都興奮得發出歡呼聲。

三人來到越南河內體驗火車街。（官方圖片）

三人安坐店前，感受火車近在咫尺距離不到3呎駛過的震撼。（官方圖片）

9月26日一行三人會坐夜班火車前往胡志明市，車內設有獨立房間，每間收費約為100美元（778港元），最多可以瞓4人。一夜無言睜大眼又一條好漢，接住介紹的北河市集，集買玩於一身，當中食物攤檔的食材應有盡有，由野豬頭到各類內臟，顛覆三人想像。今晚兩位男士行仔、羊羊會接受大挑戰，初嚐逾兩呎長的馬鞭。馬鞭在當地被奉為強身補品，最常做法是燉煮或燒烤去除腥味。想知道馬鞭的口感如何、兩位男士會否變身「猛男」？就要留意節目播出。

一行三人坐夜班火車前往胡志明市。（官方圖片）

兩位男士行仔、羊羊接受大挑戰，初嚐逾兩呎長的馬鞭。（官方圖片）

此外，行仔接受訪問時透露此行最大收鑊是試到聞名已久的「越式洗頭」，他笑說︰「終於體驗到越南洗頭，之前聽人講好特別。洗完之後覺得唔止洗頭咁簡單，比香港洗頭大力啲同埋步驟多啲，唔止洗頭水同護髮素，仲提供肩頸按摩、面部護理呢啲特別服務。」