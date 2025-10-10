陸劇女神拍戲出恐怖意外 紗帽被男演員踩住「頭往後折」重摔倒地
撰文：中天新聞網
中國女星孟子義近日在拍攝古裝劇《尚公主》時，發生意外事故。
在沙地場景拍攝時，她頭戴的古風紗帽不慎被後方演員踩住，導致她在移動時頭部遭猛力後拉，整個人失去平衡向後摔倒。
事發當時正值全景拍攝，從曝光的現場畫面可見，孟子義身穿白衣、頭戴古風紗帽與馬匹一同拍攝。當她的長紗帽隨風飄落地面被踩住時，她起跑的瞬間，紗布緊繃將她的頭部往後拉扯，造成她整個身體向後摔倒，頭頸部承受劇烈衝擊，現場工作人員立即上前協助。
孟子義工作室發布聲明表示，事故發生後，劇組隨行醫生已進行初步檢查，除了部分關節擦傷外，並無其他明顯症狀。工作室也透露，孟子義在意外後仍保持樂觀態度，安慰現場工作人員，並在重新調整裝備後繼續拍攝。劇組將安排骨科醫生進行更詳細的檢查，同時也會就各界提出的改善建議與劇組進行溝通，避免類似事件再次發生。
孟子義本人在社群平台發文報平安表示：
我沒事噠！不用擔心我啦～我從小就經常摔跤非常皮實的！嘿嘿。已經在拍攝啦哈～
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】