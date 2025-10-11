93歲劉兆銘坐輪椅現身酒會精神奕奕　曾自爆近年多病痛講嘢要唞氣

現年93歲的劉兆銘（Ming Sir）近年甚少公開露面，行動不便的他需以輪椅代步，他曾坦言有7種病痛，說話都要喘氣，平日由家傭照顧，但依然保持樂觀態度，笑容滿面。日前Ming Sir現身《香港文化藝術界慶祝中華人民共和國成立76周年酒會》，從敖嘉年分享的照片所見，雖然Ming Sir坐輪椅，合照期間亦要撐拐杖，但笑容滿面，精神不俗，敖嘉年亦大讚：「Ming Sir越嚟越精神❤️」

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（影片截圖）

出席《香港文化藝術界慶祝中華人民共和國成立76周年酒會》。（IG@ngokanin）

劉兆銘去年出席酒會。（IG截圖）

Ming Sir自小熱愛舞蹈，被譽為香港舞蹈界開荒者的他，年輕時曾獲獎學金漂洋過海到法國學習芭蕾舞，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人，亦曾任比利時國家芭蕾舞團舞者及編導。回港後，Ming Sir創辦舞蹈學校培養年青演員，1970年代在《歡樂今宵》任舞蹈主任。1979年Ming Sir獲徐克邀請參演電影《蝶變》，正式投身影壇，其後憑《倩女幽魂》中樹妖姥姥一角深入民心，亦層參演《笑傲江湖》、《醉拳II》等經典港產片，幕前幕後貢獻良多，被尊稱為「Ming Sir」。

劉兆銘曾有不少精彩演出。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

劉兆銘在《倩女幽魂》中飾演姥姥。（影片截圖）

劉兆銘演技精湛。（資料圖片）

Ming Sir在2020年參演ViuTV劇集《歎息橋》後淡出幕前。（《歎息橋》劇照）

Ming Sir曾在去年接受《香港01》訪問時談及近況，他透露很多人希望訪問他關於藝術的工作，但因出入要靠人推輪椅照顧，有時亦難以抽身：「退出好多工作（邀請），但要休息。」問到是否很攰？他說：「唔想講，怕關心我，一個關心我，跟住其他人，傾完一個跟住傾一個。」是否有人照顧？他說：「教佢（家傭）點照顧我囉。」Ming Sir仍中氣十足，但就直言身體多病痛：「七樣病講五樣都講好耐，我而家講嘢都要唞啖氣，唔好問點解，我知大家都好保護我，但唔想睇文章（相片）形容我。」

Ming Sir不時出席聚會。（Facebook＠黃秋生）

劉兆銘與後輩黃秋生、劉青雲敘舊。（Facebook＠黃秋生）