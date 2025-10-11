蔡少芬為好姊妹洪欣慶祝55歲生日　曾單方面絕交1年斷絕聯繫

蔡少芬（Ada）、洪欣、陳法蓉及朱茵是圈中出名的好閨密，日前洪欣迎來55歲生日，好姊妹蔡少芬就同老公張晉及囝囝一起為她慶生，蔡少芬上載合照，並搞笑留言：「生日快樂！為什麼你越大越美！我不信🤨​​​」而洪欣亦有曬出合照，並寫道：「多謝爸爸@张晋，媽媽@蔡少芬和細佬一齊為我這個大女兒慶祝哈哈」

蔡少芬（Ada）、洪欣、陳法蓉及朱茵是圈中出名的好閨密。（微博@洪欣）

生日快樂！（微博@蔡少芬）

姊妹感情好！（微博@蔡少芬）

蔡少芬同張晉為洪欣慶生。（影片截圖）

蔡少芬同洪欣一向姊妹情深，2021年她們與陳法蓉及朱茵更一起參加內地綜藝節目《請吃飯的姐姐》，在節目中大談多年的姊妹情，不過蔡少芬就在節目中坦言友誼曾亮紅燈：「不可能永遠都說好朋友沒事的，說實話她們每一個都得罪過我！」蔡少芬指有一年洪欣情緒出現問題，令她無辜中箭飽受傷害：「我有一年是完全不跟她聯繫的，我為她付出了很多，但她那時候情緒有問題，整個人就好像變了另一個人，然後讓我很不開心，受很大的傷害。那時我跟自己說，『我要跟她絕交！我不會再找她了！』別說我沒找她，她一年也沒找我。」

蔡少芬、洪欣以及陳法蓉。（小紅書圖片）

蔡少芬曾在節目中坦言友誼曾亮紅燈。（影片截圖）

不過當時洪欣完全沒察覺蔡少芬單方面絕交：「我那時真的不知道，哈哈，但她太愛我了，對我又愛又恨，沒辦法。」蔡少芬表示她當時打電話問洪欣：「你知道我生你氣嗎？（什麼事呀？) 你不覺得我們一年都沒有聯繫過了嗎？（有嗎？）哇，我真的是掛了線之後，我就打死自己，那個人神經病的。」最後兩人和好如初！

感情深厚。（微博@蔡少芬）

為兒子慶祝生日。（微博@洪欣）