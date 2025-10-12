火星專訪｜揭李小龍練功秘密極傷身　驚爆「五分鐘等於別人十日」

火星（蔣榮發）年少便跟師學藝，畢業後以武打演員或替身等身份進入演藝界，除了跟過洪金寶和成龍兩位香港演藝界巨匠工作之外，火星與李小龍亦曾經合作，當時火星更獲得李小龍的關注。

火星（啡衫最右）曾參演《龍爭虎鬥》。（電影截圖）

火星哥在接受《香港01》專訪時，回憶起與夫巨星李小龍的合作經歷，兩人相識於經典電影《龍爭虎鬥》。火星哥笑言，當時片場需要三百多名武師拍攝一場空手道大場面，武師佔了二百多人，他便是其中之一。「我當年還戴著假髮，長長的。」他憶述，因為之前拍和尚戲剃了頭，覺得樣子不好看，便戴了假髮。結果一埋位做反應，假髮應聲脫落，引來李小龍注意，還親手幫他修剪，結果愈剪愈醜。

當時片場需要三百多名武師拍攝一場空手道大場面。（電影截圖）

後來，火星的師傅為小麒麟（陳玄宗）執導電影《蝴蝶掌》，李小龍擔任武術顧問，因此火星有更多機會與其接觸。李小龍當時已是巨星，卻對火星這位年輕武師的身手感到好奇。「有一天他來探班，跟我聊天，說你很厲害，可否接我幾腳？」火星答應了，結果李小龍連踢六腳，一腳比一腳重，到第六腳時已感到痛楚。火星當時心想：「很厲害，再踢一腳，我會斷了。」

除了身手，李小龍極端的練功方式更令他印象深刻。他憶述一次匪夷所思的經歷，李小龍在片場向眾人展示肌肉，卻不小心撕走指甲邊的一塊皮，結果鮮血直冒一呎高，流了近一小時都止不住。「我們感到奇怪，很多東西幫他止，都止不到。」

火星指鮮血直冒一呎高。（資料圖片）

事後火星才聽聞，李小龍為了追求極致的肌肉狀態，使用一部特製的電療機谷肌。「那架機是電療機，是他自己叫電子師傅幫他造出來，不是買的。」 他形容那部機器的電流強度驚人，可高達220kW甚至350kW。有武師曾試過開最低的第一度，雙手拿著銅棒，電流一通，不夠力的手便會立刻收縮。但李小龍卻能開到第十度，用意志力與電流對抗，練到雙手力量平衡。

李小龍為了追求極致的肌肉狀態，使用一部特製的電療機谷肌。（視覺中國）

火星引述李小龍的理論解釋這種訓練的恐怖之處：「一個空手道師傅，劈塊木板要十日。我電一電，五分鐘就劈爛了塊板。」這意味著在五分鐘內，身體消耗了等同十日的功力，完全是過度催谷。火星推測，這或許解釋了為何李小龍當時流血不止。「他吃的藥裡面，可能有薄血藥，如果要將身體的血變得稀那樣，循環快，很膨脹那樣，他一搣，血就出來。」

