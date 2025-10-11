日劇女王米倉涼子驚爆涉毒寓所遭搜查　與男友愛巢藏多項違禁藥物

現年50歲的日本女星米倉涼子驚爆涉毒，據日本《週刊文春》報導，今年6月接獲線報指日本厚生勞動省關東信越厚生局毒品取締部的名單上，出現了米倉涼子這個名字，直到8月20日，相關人員突擊搜查了米倉涼子與阿根廷籍男友Gonzalo Cuello位於東京同居的愛巢，並在她的家中搜出多項違法物品，包括違反《毒品取締法》的藥物及使用器具。

米倉涼子。(ig圖片)

米倉涼子。(ig圖片)

米倉涼子。(ig圖片)

據悉，米倉涼子在被搜查後兩天便起程飛往了歐洲旅行兩星期，至9月6日回日本時，遭到《週刊文春》記者的突擊採訪。之後米倉涼子連番推job，接連取消活動，先後缺席3個公開活動，又辭退品牌宣傳大使的工作，7月公開的新廣告又突然下架，她與男友Gonzalo不知去向，引起外界擔心，揣測她是否生病了。該週刊向米倉涼子所屬經紀公司查詢有關米倉涼子遭搜查的情況、是否有違法事宜等，但至今仍未有回應。

米倉涼子。(ig圖片)

米倉涼子。(ig圖片)

米倉涼子憑日本人氣醫療劇系列《Doctor X》成日劇女王。她於2000年被爆曾與已婚圈外人拍拖，男方曾吸食興奮劑被捕，連帶米倉涼子亦被警方搜屋及驗毒，雖然最後證實她清白，但卻令她的演藝事業受挫。米倉涼子於2014年底與年輕兩歲的圈外男閃婚，新婚僅3個月便傳遭老公家暴，最終離婚收場。她與相戀多年的阿根廷舞蹈家男友Gonzalo Cuello原本感情穩定，但最近卻傳出她身體抱恙期間，男方不在她身邊。