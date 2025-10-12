TVB又一花旦進軍樂壇北上開騷搵真銀　劇集減產藝人紛紛另覓出路

近年TVB劇集產量銳減，不少藝人工作量大不如前，紛紛另覓出路，繼早前胡定欣舉行演唱會後，現年36歲的劉佩玥（Moon）亦宣布加入樂壇，將於12月在廣州舉行首個個人音樂會。

恭喜！（小紅書照片）

劉佩玥自2013年參選港姐奪得季軍後，一直備受TVB力捧，主演多套劇集如《城寨英雄》、《降魔的》等，成功入屋。劉佩玥近年已多次公開展現其歌喉，早前在《2025香港小姐競選》決賽中擔任表演嘉賓，領唱《Stand by me》，歌聲獲網民大讚有驚喜，認為她絕對有潛力成為歌手。據悉，劉佩玥私下對音樂一直充滿熱誠，今次終於能圓夢開騷，對她而言意義重大。

不時獲邀出席晚宴登台獻唱。（IG@arryuu）

不少網民都大讚劉佩玥的歌喉不輸歌手出身的譚嘉儀！（YouTube影片截圖）

對此，她更激動寫道：「從2013年開始到現在，從香港小姐到成為一名演員，從青澀懵懂到現在成為了你們的大姐姐，入行十二年，希望在音樂會中將一直以來很多很多心中的感受和感動，用音樂跟大家細唱分享。雖然我不是歌手，但從小到大喜歡音樂的我，希望用音樂來說故事，把一直陪著我成長的歌曲用心演繹。 這陣子一直都在努力跟團隊一起籌備和練歌，希望到時候能夠以最好的狀態呈現給大家！ 期待跟你12月14日見面呀，到時見！」

不少演員都開騷！（小紅書照片）