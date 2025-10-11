王祖藍一原因懼怕自己明年大限將至　哽咽揭驚活不過46歲背後真相

現年45歲的王祖藍北上掘金多年，參演多個綜藝節目外加直播帶貨，身家水漲船高，一家四口居於王祖藍以李亞男名義，花1.1億元購入白石角逸瓏灣II頂層特色戶，生活舒適寫意，相當享受。王祖藍回流後以香港作基地，最近更進軍飲食業，由李亞男負責包裝設計，兩人夫妻檔上陣賣月餅，繼續吸金，身家越來越豐厚。近日他們夫妻倆齊為內地綜藝節目《天生一對》擔任嘉賓，王祖藍就驚爆怕自己已大大限將至，因為一原因驚自己或未能活得過46歲。

王祖藍一家四口。(微博圖片)

王祖藍在最新一集播出的《天生一對》節目入面，與李亞男一起分享家庭生活時，竟突然講到雙眼通紅。王祖藍對着李亞男哽咽說：「我老擔心自己活不過46歲，怕比你先走一步」。此時全場嘉賓都沉默了，因為王祖藍並非講笑，他真的有健康上的恐懼。王祖藍解釋表示，因為他的爸爸當年就是在46歲時因直腸癌去世，自此之後，46歲這個數字一直讓王祖藍深深地感到恐懼。據王祖藍所指，他的爸爸是位勤勞、身體又結實的工場司機，一直靠開水泥車賺錢養家，一家雖然並不富裕，但很有愛，生活幸福。王祖藍爸爸平日熱愛運動又注重養生，沒想到竟然於46歲時離世。當年王祖藍爸爸因為走得太急，王祖藍連他最後一面都見不到。

王祖藍怕自己活不過46歲。(微博圖片)

王祖藍怕自己活不過46歲。(微博圖片)

王祖藍爸爸的不幸遭遇成為了王祖藍多年來的噩夢，因為直腸癌有遺傳風險，他害怕自己也會突然倒下，遺下老婆以及一對寶貝女兒。身為老婆的李亞男看見王祖藍如此擔憂恐懼，便立即握住他的手安慰他說：「你得活得久一點，要比我長壽，行不行？」，兩人深情的表情令現場的嘉賓與觀眾都為之動容。

王祖藍怕自己活不過46歲。(微博圖片)