李珊珊10字公開表白視帝爆兩人私情　曾自費跟對方登台家中煎牛扒

現年48歲的李珊珊在1996年參選港姐奪得冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，成為四料冠軍，入行後拍攝了不少劇集，直至2005年開始減產，2011年後近乎神隱。原來李珊珊多年來受驚恐症困擾，不但影響身形及容貌，病發時更會心跳加快冒冷汗，呼吸困難和肚瀉不止，嚴重時試過眼前一黑，有一種窒息的感覺，覺得在瀕死邊緣。直至早前李珊珊終於克服了患病陰影，復出幕前，成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》做主持，訪問圈中老友。

1996年港姐冠軍李珊珊。(VCG)

李珊珊。（資料圖片）

李珊珊憶述甲流入ICU情況。（影片截圖）

李珊珊復出幕前後，曾向傳媒表示要點名多謝郭晉安和鄭秀文，因為他們兩人曾多次幫助過自己。李珊珊日前更新了IG，貼出一張她的獨照，並留言寫道：「親愛的老友安仔，你的好，用文字未能詮釋……你也生日快樂，安仔 @onjai109」，祝同樣於10月9日生日的郭晉安和自己生日快樂。她早前就特地訪問了郭晉安，並一起切生日蛋糕慶祝生日，兩人同月同日生，李珊珊迎來48歲，而郭晉安則61歲。李珊珊在今次訪問中公開了她與郭晉安之間鮮為人知的窩心往事。

李珊珊出post大讚郭晉安。(ig圖片)

李珊珊表示和郭晉安其實沒有特別的合作機會，但於兩名監製的穿針引線下，她和郭晉安竟然熟落起來。李珊珊說：「當時我哋同兩位監製，一起身就會打畀對方話自己已經起身，之後就一齊去飲茶，之後就會上其中一個嘅屋企玩」。李珊珊原來曾自費跟郭晉安登台：「你記唔記得我哋當時Friend到，你去馬來西亞登台，我哋跟埋你去？」郭晉安表示當時真是好開心，他還去接李珊珊機，之後返屋企煎牛扒食。李珊珊直言：「呢個係我人生最美好嘅時光之一」，不過她就強調與郭晉安「冇特別嘢，純粹真係Friend」。之後郭晉安就投入拍劇集《創世紀》，兩人因為各有各忙而少聯絡。

李珊珊訪問郭晉安。(影片截圖)

