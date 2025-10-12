氣質女神住豪宅孭12萬Hermès手袋　拒認嫁富商：我先生都係普通人

現年52歲的童愛玲在2003年結婚，有指丈夫王敦民是台灣富商，二人育有一子王子毅，今年已22歲。現時童愛玲過着幸福的少奶奶生活，喜歡在屋外超闊落的走廊位置玩自拍，在社交平台大騷不同款的名牌手袋，當中包括約12萬元的Hermès Kelly bag；閒時相約好友聚會，又有愛犬相伴，生活無憂。她原本住在市值近4000萬的港島南區海景豪宅，但去年年尾發文自爆搬離豪宅，並透露新屋距離南區不遠，相信是搬到同區另一豪宅。

童愛玲當年曾與梁朝偉、黎明等男神合作，因而被封為「男神磁石」。（IG@eileentung）

日前童愛玲接受方健儀的YouTube節目訪問，罕談與丈夫的相戀經過、育兒心得，以及童年喪父後的長成經歷。童愛玲否認自己是富商太太，她說：「『富商』兩個字真係同我冇關係嘅，同我先生都冇關係。我先生都係普通人，今日所有都係靠佢自己好努力賺返嚟，佢好怕羞，好怕上鏡，所以我好少提起佢，可能有個神秘感，所以啲人誤會話佢係富商，其實唔係，我哋好簡單，家庭生活好簡單，簡單就幸福。」

童愛玲接受方健儀訪問，拒認係富商太太。（YouTube@女人方言）

童愛玲同老公恩愛23年。（網上圖片）

有指童愛玲與王敦民是青梅竹馬，老公更是童愛玲的初戀情人。童愛玲表示二人多年後重遇仿如拍MTV般浪漫，她說：「唔知算唔算初戀，似puppy love，佢係我鄰居，跟住到咗大學後各奔東西。」她十分相信緣份，透露當時已到香港發展，剛巧返台灣拍洗頭水廣告在街上遇上多年不見的王敦民，她續說：「喺中孝東路街上過馬路，我同助手呢邊行過去，我先生喺對面馬路，七八年冇見，佢喺對面擦身而過，我冇留意到佢，佢擰返轉頭嗌我助手，問頭先嗰個係咪Eileen，佢講英文名，我助手覺得講英文名唔係童愛玲，應該係朋友識得嘅，咁就開始聯絡返。」

結婚23年一直恩愛，童愛玲指夫妻相處之道，貴乎信任、體諒及Compromise（妥協），譬如老公喜歡陪她shopping，但她就認為壓力好大，但仍會互相遷就。她說：「佢鍾意係因為好想陪我做我鍾意做嘅嘢，但同時我亦好consider（考慮）你好悶，我又壓力好大，我又好consider你，所以我唔想佢陪我。」

訪問中，童愛玲透露9歲喪父，媽媽要獨力養家，12歲被送到寄宿學校讀書，翌年再到美國讀書，學習獨立。大學畢業後，她在酒店實習時遇上劉德華的經理人，獲對方睇中簽約。童愛玲於1993年演出電影《火蝴蝶》入行，其後與黎明合作和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，飾演「阿May」成當年熱話；之後拍電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》、《旺角的天空》、《流氓醫生》等，先後與黎明、梁朝偉等男神合作，因而被封為「男神磁石」。

童愛玲直言成長階段與媽媽關係「冇咁親」，直至自己成為人母，更懂得體諒媽媽的辛勞，現在會經常陪媽媽一齊去旅行。而她早前推出新書《媽媽是孩子最好的嚮導》，她表示自己不是虎媽，不期望小朋友年年考第一，但亦不可以包尾，指自己是「中間派」。

在兒子王子毅3歲時候，因為拍戲差點錯過兒子幼稚園的母親節活動，令她決心離開娛樂圈，專心相夫教子。王子毅於16歲時被童愛玲安排到英國寄宿學校讀書，原本升讀大學時，成功考入英國一所大學的法律系，卻因王子毅是NBA狂迷，捨棄留英讀法律，改到美國升讀大學商科。她在節目中透露兒子最近又覺得美國不太適合自己，決定返回英國讀書，童愛玲亦尊重兒子的決定。

