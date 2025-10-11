黃夏蕙95歲大壽爆將取得胡百全家族基金　12年逾三千萬即買地起屋

黃夏蕙將於11月11日踏入95歲大壽，今日（11/10）於尖沙咀大排筵席擺近500人壽宴！夏蕙姨穿上醒目喜慶的連身長裙，精神非常之好！早前有報道指夏蕙姨需要居住過渡性房屋，又指她有財困，不過今日她接受訪問時就澄清沒有此事，更大爆自己將取回多年以來應得的，胡百全死後給她的一大筆財產！



黃夏蕙遇上了有「香港賽車之父」之稱的潘炳烈，兩人結婚至今已有38年，婚後多年仍相當恩愛！（黃夏蕙@FB）

夏蕙姨解釋事件始末：「我係佢（胡百全）第二個，同佢生咗6個。佢嘅大女好惡嘅，大過我。唔知道我老公死咗有遺產，同埋基金係有嘅，不過佢唔開遺囑，咁咪呃咗我12年囉。基金我又冇去攞，因為佢嗰時成日話我去爭遺產。咁而家好彩我去咗法援，法援查到有呢件事，亦知道基金由阿爺畀後人。」

黃夏蕙對外以「先生」稱呼胡百全，但事實上兩人並沒有正式註冊結婚，在沒名沒分下為對方生了6個孩子！（黃夏蕙@FB）

黃夏蕙為胡百全先後誕下4子3女，但一直無名份。（受訪者提供）

夏蕙姨表示，當年因為不知道基金會每個月派息給予後人，所以自己在過去12年來一直沒有辦理文件取用資金。幸好三個月前去了法援，有關人員幫她查詢後，發現她在過去12年，每個月從基金會可領取約20萬利息，《香港01》記者問道，即是要打官司才可取回？夏蕙姨坦言：「咁又唔會好多，因為而家唔使打官司，而係攞，因為已經知道有呢件事。基金係咁樣，我哋而家係食佢啲息，每一個月前前後後都有廿萬，尤其是而家，佢有遺產每個月畀我3萬，我都冇攞到。（點解唔攞？）因為我唔知。」夏蕙姨也表示，由於前夫家庭的兒女是做律師的關係，自己一直都不知道有此事，但現時他們也經已去世，所以也無從追究：「冇人話畀我聽遺囑冚咗，應該係犯法嘅，你知唔知？但係而家（佢哋）都死埋。」粗略估計，12年下來即逾三千萬，相當驚人！

1月28日年廿九大除夕的黃大仙祠香火鼎盛。「頭炷香KOL」藝人黃夏蕙打扮成《白蛇傳》中的白娘子，頸繫一條膠青蛇，十分搶眼。（鄭子峰攝）

夏蕙姨表示，95歲壽宴後就會着手去辦理手續。值得慶幸的是，事件只是相隔12年，她坦言，法援提醒她要盡快辦理有關手續，因為自前夫去世後21年後就不能辦理：「我梗係快啲搞啦，因為搞咗之後有錢嘛。」

黃夏蕙展示有關文件。（林迅景 攝）

黃夏蕙也表示，本來成立慈善基金是打算建立安老院，但現時已有這一筆遺產，所以已不需要繼續籌錢：「我搵咗（地皮），老人院隔籬有間佛寺，喺新界嗰度。」她也表示地皮屬於當地居民，只需要「畀錢」就可以着手起安老院，而安老院會改名叫「夏蕙慈善之家」。至於被問到會不會搬入去住，當度假屋時，她就回答：「唔出奇㗎！嗰度好靚嘅。」

黃夏慶祝95歲生日，精神非常之好。（林迅景 攝）

有記者問起她現時的居所，她直言：「咪住喺舊時嗰度，我冇搬到㗎。（有報道寫你住過渡屋）梗係唔係啦。法援問我有冇申請平安屋，我梗係有啦，不過十幾年都未畀我！而家都未畀。後尾教會有臨時屋，因為我老公四層樓，地下畀我，畀我老公返嚟住，因為佢唔行得，所以教會就畀一間臨時嘅，咁我就租咗間臨時嘅畀佢。咁佢冇住到，因為畀得嚟佢都返咗美國，而家都退咗啦，佢都唔諗住返嚟住。」

早前有報道指黃夏蕙需要靠「生果金」過活，對此她回應：「梗係唔係啦，點會生果金度日，生果金不嬲都唔派畀我，平民屋都冇得住。而家嗰度二萬幾蚊月租，新田住咗8年啦。四層兩個車位，車位擺三架車。我自從潘生咁叻揸車之後，我就唔揸，成日俾佢鬧嘅，我睇唔到地方，你叫我畀揼油，我點揼呀，好驚㗎嘛。」她也表示，之後不會回美國居住：「香港係屬於我，我係最鍾意香港。我啲人情都喺香港，邊度都唔會去。」