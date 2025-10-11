79歲狄龍後生做裁縫照片出土頭髮超濃密　譚俊彦：我見到一個靚仔

TVB真人騷《家傳之「保」》請來譚俊彥、黃翠如、胡定欣親身體驗一次爸爸媽媽昔日從事的行業，以行動感受上一代如何在工作上努力打拼、為家人提供生活保障，並透過走入上一代的職場，啟發他們了解父母最值得保護和傳承的精神，結合歡笑與感動，節目將於本周日（12日）播出第二集。

今集嘅「父子傳承度測試」總共玩咗十條問答題。

TVB真人騷《家傳之「保」》請來譚俊彥同爸爸狄龍。

譚俊彥（Shaun）將走入裁縫店、體驗狄龍昔日學師點滴。為了支持阿Shaun、年屆79歲的狄龍大哥相隔7年再度亮相TVB綜藝節目，與仔仔大玩「父子傳承度測試」之餘、還應製作組安排做「背後軍師」，為兒子是次學習點評及打分。對上一次狄龍現身的TVB綜藝節目是2018年的父親節特備訪談節目《爸爸的告白》，當時狄龍也是孖住阿仔阿Shaun齊齊亮相，痛錫仔仔之情不言而喻。

狄龍大哥相隔7年再度亮相TVB綜藝節目，與仔仔大玩「父子傳承度測試」。

超強！狄龍裁縫級畫直線功力50年不變

「由零開始」的阿Shaun從度身、Mark尺寸、畫紙樣、縫紉、試穿等一條龍全部學齊；據知，阿Shaun除度尺寸時不斷出現「小差池」，就連畫弧形線亦令他大為頭痛，足見裁縫工作有多難。令人驚歎的是，狄龍雖已放下裁縫工作超過半世紀，但除了對所有步驟依然倒背如流，就連徒手畫直線都未有半點退步、足證他當年學師時何等認真、所有手藝均已熟練至入血程度。雖然阿仔的起步與專業仍有大段距離，但狄龍卻坦言阿Shaun在自己心目中超越滿分：「如果有十分，我畀佢十分多一啲啲，因為我錫佢。」並笑言看著兒子重操自己故業、勾起了昔日不少難忘點滴。

阿Shaun親手為爸爸狄龍度身訂造西裝，呢個畫面好感人。

一針一線親自縫製。

兩父子互送禮物表心意場面感人

節目還曝光了狄龍後生做裁縫時的超英偉照片、穿上恤衫、繫了黑領呔的狄龍一表人才。其實狄龍當年投考邵氏演員訓練班前曾做過數年裁縫，並專門負責度身訂造女裝衣服；狄龍師承上海師傅，並曾於美麗華酒店、半島酒店等提供度身訂造洋服服務。談到對爸爸昔日做裁縫的印象，阿Shaun坦言只有一張照片：「我對於爸爸做裁縫嘅印象係一張相入面，我見到一個好靚仔、好後生嘅我爸爸，攞住條裙，佢個表情係好自豪自己設計咗一條裙。」為了回饋爸爸辛苦養育自己長大成才、阿Shaun預備了一份相當特別的禮物送給狄龍、而狄龍亦有禮尚往來，配以二人作為大男人平時「講不出聲的真心話」，場面煞是感人！

狄龍年輕時照片好帥氣。

狄龍當年專門負責度身訂造女裝衣服。