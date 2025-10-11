胡楓因一事黑面要人講「對唔住」　羅蘭跌倒幸無斷骨：趴咗落地下

羅蘭和胡楓（修哥）今日（11/10）現身劉麟碼頭出席剪綵儀式。對於早前在家意外跌倒受傷入院，羅蘭姐接受訪問時表示傷勢沒有大礙：「因為嗰日朝早7點鐘，我聽到電話響就發晒矛，走出去聽電話嗰陣時，就成個人趴咗喺地下。好彩當時只係撞到啲骨，傷勢就冇咩大礙，而家我右手手臂係仲有啲痛。」

羅蘭經過醫生檢查證實並無骨折：「醫生話我年紀大，康復時間係要長啲。（發生意外時有人在場？）當時姐姐（工人）喺度，佢扶咗我起身，我就叫佢幫我報警，救護車好快就到咗，然後就送咗我去醫院檢查。而家行路就冇乜大問題，自己要小心。」

羅蘭憶跌倒受傷過程。（吳子生攝）

羅蘭和修哥胡楓今日現身劉麟碼頭出席剪綵儀式。（吳子生攝）

修哥被問到有否和孫子耍樂？修哥笑言：「其實一個月起碼我有28日都係應酬、我係日日都有應酬，所以佢哋好少返嚟同我食飯，我一冇應酬佢哋就即刻返嚟。（中秋點過？）成家人一齊過，好熱鬧係好開心。不過熱鬧之中就缺少一樣嘢。」 修哥應該是指在2016年離世的太太呂詠荷，中秋佳節未能團圓，現場有傳媒問修哥缺少甚麼？修哥即時黑面說：「缺少啲乜仲問。」另一傳媒即時澄清不是她提問，涉事傳媒表現尷尬即時耍冧，修哥表示：「講對唔住。」對方連聲道歉，修哥亦收貨。現場有人笑言要收做契女，成功化解尷尬場面。

羅蘭同胡楓一同受訪。（吳子生攝）

胡楓突然黑面。（吳子生攝）

眾星齊集。（吳子生攝）

鄺美雲同邵音音。（吳子生攝）