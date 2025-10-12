實力派女歌手演唱會台上踏空跌落2米高台　驚險一刻曝光嚇呆全場

內地實力派女歌手張靚穎昨晚於西安舉行個人演唱會，當她在台上獻唱歌曲《暗戀》時，卻發生了意外，她整個人跌了下台，不少網民都有於社交網分享出事經過的片段，畫面驚心動魄。從網上流傳的現場片段可見，張靚穎當時正在台上全情投入演唱，身穿高跟鞋的她走向舞台邊緣時，竟不慎一腳踏空，即時從約2米高的高台墮下，整個人消失在台上，場面相當驚險，嚇壞全場歌迷。有指是次意外發生疑因舞台燈光昏暗，加上升降台邊緣缺乏警示標識而令張靚穎看不清楚台上情況。

張靚穎演唱會上發生意外。(大聖@小紅書)

當意外發生後，現場尖叫起不絕，張靚穎跌坐到台下，幾名保安人員即上前扶起她，約20秒後，張靚穎便迅速站起，且她全程面帶笑容，調整狀態後，她便強忍痛楚，繼續完成演唱，非常之敬業，展現了極高的專業素養。有現場目睹並拍片的網民發文表示：「張靚穎失去重心以後摔得不輕，當時手腕都能看到紅痕，但她還是堅持唱完了。」

張靚穎演唱會上發生意外。(大聖@小紅書)

演唱會結束後，張靚穎為了安撫擔憂的歌迷，更在台上幽默地回應：「再次證明了什麼叫老當益壯......沒事，話筒沒事......真的沒事，可能就像小時候被我媽打一頓那種疼差不多。」她的專業表現與應變手法贏得了全場觀眾的熱烈掌聲。網民亦呼籲主辦單位可以借今次事件引以為戒，加強舞台安全措施，保障藝人及觀眾的安全。

