李施嬅無預警突曬火紅婚紗照惹熱議　網民猜疑與未婚夫復合閃婚？

現年44歲的李施嬅今年2月無預警宣布與星級健身教練未婚夫車崇健（Anson Cha）分手後，感情生活一直備受關注。近日到土耳其旅遊，昨日在IG突然分享多張在熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）拍攝的唯美婚紗照，隨即引發網民熱議。

李施嬅近日到土耳其旅遊。（IG圖片）

李施嬅前度Anson。(ig圖片)

李施嬅昨日在IG分享了數張穿上一襲鮮紅色露肩婚紗的唯美照，在卡帕多奇亞奇特的岩石與滿天熱氣球的夢幻美景下留倩影，並留言寫道：「好多人都在土耳其怕婚紗照，紀錄愛的一刻。完全明白，因為真的很美，很夢幻。 其實自己拍下自己享受美好的時光，也是記下愛自己的一刻，也是一種幸福😊 最後一組照片了，很不捨得這個地方。有緣再見👋🏻」。

李施嬅無預警突然曬火紅婚紗照。（IG圖片）

李施嬅突然分享婚紗照，立即引來圈中好友及大批網民留言，身為「胡說八道會」的好姊妹，胡杏兒和胡蓓蔚留下愛心符號，亦有網民留言直問：「係咪錄完再見愛人就復合結婚？」，令人想起早前傳出李施嬅將與前度車崇健一同拍攝內地戀愛真人騷《再見愛人5》的傳聞。不過她在帖文中標註了「#李施嬅愛自己日記」，令人好奇是否只是想旅行影靚相而穿上婚紗。

有網民留言直問：「係咪錄完再見愛人就復合結婚？」，令人想起早前傳出李施嬅將與前度車崇健一同拍攝內地戀愛真人騷《再見愛人5》的傳聞。（IG圖片）

李施嬅與一班好姊妹胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、黃智雯、姚子羚組成「胡說八道會」，早前黃智雯、胡定欣相繼加入人妻行列，還有已婚的胡杏兒和胡蓓蔚，只剩下李施嬅及姚子羚未婚，感情動向成為焦點。今次李施嬅分手後前往婚照聖地，加上復合拍攝節目的傳聞，讓外界猜測她與前度是否舊情復燃兼好事近。