視后自揭患肺腺癌後驚傳再患絕症　老公被指癱瘓仲偷食反應極大

現年48歲視后田蕊妮去年自揭做身體檢查時發現肺部陰影，確診患上非常初期的肺腺癌，完成手術後田蕊妮身上留有疤痕，但好消息是身體已100%沒有癌細胞，令老公杜汶澤感慨代表了兩人「好運氣」。今日（12日）田蕊妮在Facebook撰長文，透露收到堂家姐傳來訊息，有報導指她患上絕症，老公四肢癱瘓還要偷食，欠債過百萬要走佬去台灣，田蕊妮看後反應極大：「我內心講咗好多句救命兼且反白眼反到去後腦！」

田蕊妮1993年參加《未來偶像爭霸戰》入行加入亞視，進入了TVB之後，她的演技愈來愈好，亦馬上變成力捧花旦，在2014年更獲得了視后寶座。（圖片來源：視覺中國）

47歲田蕊妮去年自爆患肺腺癌。 （IG：@tinyuilee）

老公杜汶澤一直在旁支持。（IG：@tinyuilee）

田蕊妮講述事件來龍去脈，表示：「有一件事，真心搞笑，好想同大家分享一下，話說我人在美國準備上飛機返台北，突然收到堂家姐傳來嘅一個訊息，語氣非常擔心咁問我：『你同阿澤冇事呀嘛？』我：『吓？咩事？？？』堂家姐：『我唔八卦㗎，但係有好多朋友問我話最近有好多關於你哋嘅post！』我：『吓？咩post? 係邊度？』」。

田蕊妮亦心急想知道，立刻叫堂姐傳來相關新聞，發現是簡體字，而內容大概是：「我有絕症，我老公四肢癱瘓仲要偷食，爭人過百萬要走佬去台灣。」田蕊妮第一反應是澄清，跟堂家姐說：「假新聞嚟㗎，呢個世界好多Hater 㗎」，而堂家姐則語重心長mode說：「無論點都好啦，你有咩事都要同我講，就算我幫唔到你，都可以有mental support」。

田蕊妮被堂家姐問係咪患絕症。（Facebook@田蕊妮）

網上充斥假新聞，話杜汶澤癱瘓仲偷食，聽落又幾匪夷所思。（IG@杜汶澤）

田蕊妮求問係咪要每一日都逼老公出一個名為『活得比你好』post嚟沖淡一下？（Facebook@田蕊妮）

田蕊妮大感無奈，指自己「我內心講咗好多句救命兼且反白眼反到去後腦🙄」，她還突破盲點，續寫道：「首先，我身體好到不得了，另外如果我老公四肢癱瘓，仲可以去偷食，其實會唔會算係一種成就？至於欠債呢一件事，我係咪要認真考慮一下好似向生同向太咁出嚟開個記者會？😂😂😂其實最主要係戥我老公唔抵囉（隻手拍枱）我係咪要每一日都逼佢出一個名為『活得比你好』post嚟沖淡一下？呢件事教曉，我千祈唔好理人點諗，唔好活喺別人嘅眼光底下 #世界真係充斥着好多假新聞 #仲要假到咁 #最恐怖嘅係有人信」。

田蕊妮知悉假新聞後，「我內心講咗好多句救命兼且反白眼反到去後腦🙄」。（Facebook@田蕊妮）

視后田蕊妮近年定居台灣。 （IG：@tinyuilee）

身體已康復。 （IG：@tinyuilee）

經常po狗仔相。 （IG：@tinyuilee）