MIRROR親證不會出席《叱咤》頒獎禮　指當日有其他工作安排

一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》一向是娛圈盛事，而男團MIRROR近年可謂雄霸叱咤頒獎禮，成為多年來的「大贏家」，場內亦被鏡粉坐滿。MIRROR去年第四度冧莊「我最喜愛的組合」，而姜濤就連續5年奪得「我最喜愛的歌曲」獎，早前盛傳MIRROR將全員缺席頒獎禮，而今日（12日）「妹豬組」成員Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Jeremy李駿傑同姜濤出席《CHILL GENKI》音樂祭記者會時，就確認不會出席，Jeremy透露：「我哋收到最新嘅安排，就係其實我哋1月1號有工作安排，所以其實我哋今年嘅叱咤就唔會出席嘅，但係其實我哋自己每一年都好開心，可以參加呢一個盛事，覺得係依家有工作安排囉。」至於其餘三位並冇意見發表，只一致同意Jeremy的說法。

MIRROR去年第四度冧莊「我最喜愛的組合」，而姜濤就連續5年奪得「我最喜愛的歌曲」獎。

MIRROR親證將不會出席《叱咤》頒獎禮。（鄧穎琪攝）

被問到是否如江湖傳聞所講，當日去澳門工作，姜濤笑言有很多傳聞，Jeremy只說：「關於工作安排我哋遲啲會公布。」MIRROR出道以來每年都踏上叱咤台，甚至是因為當年的《Ignited》表演令外界刮目相看，被問到今年缺席會否感可惜，Jeremy說：「當然有啲可惜，但係我覺得我哋依家嘅工作安排，今次參加唔到，可能下次都可以參加㗎嘛，日子仲有好長，仲有好多機會嘅！」Anson Lo、Edan、姜濤再表示：「一致！」

MIRROR指1月1日將有其他工作。（鄧穎琪攝）

Jeremy坦言不能去《叱咤》有點可惜，但今次參加不到，將來也有機會。（鄧穎琪攝）

四子將在《CHILL GENKI》音樂祭上，與日本女子組合PUFFY同台演出，