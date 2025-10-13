謝玲玲罕談與林建岳離婚低潮一年　爆豪門潛規則被林老太要求生仔

69歲名媛謝玲玲台灣演員出身，暱稱「婉君表妹」。她與人稱「岳少」的林建岳1980年結婚嫁到香港，育有兩子三女。1995年離婚後，謝玲玲與「前奶奶」林余寶珠依然關係密切，不時相約仔女一家人飲茶。而有指謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，並靠投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時獨居於九龍塘市值4億、近6000呎的獨立屋，生活舒適。日前謝玲玲罕有受訪爆料豪門潛規則，原來謝玲玲曾被奶奶排斥，每日做一件事令林老太大大改觀！

謝玲玲台灣童星出道。（《封神榜》電影截圖）

謝玲玲為林老太慶祝99歲白壽。（IG圖片）

謝玲玲近日接受內地網紅「董太太」訪問，被問到嫁香港豪門是甚麼體驗，謝玲玲坦言當時很想早點結婚，擁有自己的家庭，故23歲便嫁予林建岳。謝玲玲透露，嫁豪門最大難度是語言，身為台灣人的她不諳廣東話，英文亦不佳，她說：「那時候你嫁到香港，不會說廣東話，無法生存的，沒人會跟你講普通話。那時候他們一般出來應酬，都是講英文。」

林家四代同堂！（小紅書照片）

謝玲玲不時出席聚會。（IG：@hlingling）

謝玲玲透露曾被林老太排斥，她說：「一開始有的，對於娛樂圈的女孩子，她是有一點排斥。我公公（林百欣）呢，因為他在中國台灣有公司，所以他了解我們家，我爸爸是將軍，我們家有7個姐妹，我們姐妹都像我媽媽，因為我媽媽是校花，爸爸也很帥很高，所以我們家在台灣有一點名氣，大家都知道謝家姐妹。所以公公對於我們家族，在台灣是很了解，所以他就跟我婆婆說，你去台灣見一見，所以他們來到台灣，見了我以後，就對我改觀了。」

謝玲玲不諱言香港大家族規則多，謝玲玲剛入門便被告知每日要早起為奶奶敬茶，她憶述：「我剛結婚就跟我說，你每天早上一定要比婆婆早起，每天早上要敬茶，真人真事（跪着？）不用跪，就是每天要敬茶給她。」謝玲玲乖巧每天敬茶，令林老太十分滿意，她說：「我婆婆非常好，她看到我很乖，每天都這樣做，她就說：『好了，不用了。』」

此外，謝玲玲剛結婚時試過學煮飯，被奶奶制止，她笑言：「她說：『學來幹甚麼？我們不需要你做菜。』那我就哎呦，太開心了！」謝玲玲認為哄好豪門公婆，最緊要是真誠、守信、守時及守法，「給長輩敬敬茶，我覺得是一個尊重，最重要是真心的對待。」

謝玲玲及仔女為林老太賀百歲大壽。（IG圖片）

林建岳長子！（截圖）

謝玲玲自言很幸運，第一胎便生了兒子，身為潮州人的林百欣和余寶珠很高興。謝玲玲之後再連生兩個女兒，林老太便告訴謝玲玲：「生一個兒子太單薄了，你再生一個。」謝玲玲便又再生了一個兒子，滿足了林老太心願。被指生養眾多，家庭地位穩固，謝玲玲說：「最重要的是她可以在我身上看到，我的孩子會如何對待長輩。」五名子女不負謝玲玲期望，均很尊重長輩，令她相當安慰。對於教養子女，謝玲玲自言有虛榮心，希望子女成材，她要求其中一名子女一定要入讀法律系，而「老三」林顥伊 (原名林愛兒）聽話讀了法律。

林建岳經常帶着女友林寶賢（右一）出席活動。（視覺中國）

談到離婚，謝玲玲憶述：「我曾經有一年我時間走不出來。」幸而有家人陪伴度過低潮。謝玲玲記得有好友明言非闊太身份才跟她交朋友，給了謝玲玲很大支持，她說：「她跟我說：『玲玲，為甚麼你不出來跟我吃飯，我們跟你做朋友，不是因為你是某某某太太，而是謝玲玲。』這句話點醒了我。」

謝玲玲不認為離婚是壞事，她感恩自己原生家庭幸福、兄弟姊妹和諧、童年走紅，老爺奶奶對她又好，她說：「我婚姻有一點缺陷，我欣然接受。」謝玲玲亦認為，如還在婚姻裏，不可能培養這麼多興趣及事業。謝玲玲透露對未來新抱期許，她列出兩大條件：「希望是聽話，對長輩很尊重。」

謝玲玲接受內地網紅「董太太」訪問，透露林老太曾對她有一點排斥。（小紅書@董太太）

謝玲玲剛入豪門要每天向林老太敬茶。（小紅書@董太太）

謝玲玲熱愛運動。（IG：@hlingling）