朱慧敏極慳家全屋得一件睡衣着足15年　直播着爛衫穿窿褲險洩春光

44歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）與心臟名醫陳良貴（Jason）婚後三年抱兩，十月一日國慶當天，她與2歲囡囡Shera（乳名：娃娃）及7個月多大的細仔Aten（乳名：Yeah Yeah）一齊做直播，被發現着穿窿衫，完全不顧醫生太太形象，樂做平凡「師奶仔」。前晚（11日）朱慧敏又做直播親自解釋為何會着爛衫，更被發現「加碼」連黑色褲都有小破洞。期間有網民提醒小心走光，她淡定表示：「唔會，多謝！」

中秋佳節，一家四口睇花燈。（ig@queeniechu422）

中秋佳節，一家四口睇花燈。（ig@queeniechu422）

朱慧敏做直播，分享平時點樣一個湊兩個。（facebook@朱慧敏）

囝囝爬得快，朱慧敏都趴埋喺地下，驚見右邊腋下位置有一個大窿。（facebook@朱慧敏）

相隔10日，朱慧敏再在半山豪宅做直播，穿上一模一樣的灰色上衣及黑色褲，她表示一直不知道件衫已破爛，直至有朋友轉載相關報導才知曉，但完全不介意，在鏡頭前笑到「嘻嘻嘻」。她透露對身上的灰色衫好有感情，說：「多謝大家關心我呢件衫，呢件係我着咗起碼15年嘅睡衣嚟，我唔係好知佢後面爛咗個窿嘅，不過都幾似Fashion吖，唔係咩？哈哈哈。因為都着到，又唔影響我咪繼續着囉，又舒服喎，咁我得一套睡衣啫，咁都有啲屋企衫嘅，即普通T恤或一啲褲，但呢套着超過15年又好舒服，就係咁嘞，多謝大家關心。」

朱慧敏話一直無留意件衫爛咗。（facebook@朱慧敏）

原來呢件係睡衣，仲着咗超過15年，好有感情。（facebook@朱慧敏）

最重要係舒服又環保。（facebook@朱慧敏）

朱慧敏指自己一向崇尚環保，除了睡衣着足15年，所用的水杯是大學時期在美國購買，專登包裝好再帶返香港，她說：「我依家用緊隻水杯都有24年，我就係一個咁嘅人，我又環保。電話唔係壞咗唔換，打出打入，用到whatsapp同做到直播就ok，我覺得應使則使，係咪特別好慳呢，我覺得應使則使。」

呢隻杯都用咗24年，大學讀書時用到依家。（facebook@朱慧敏）

條褲都有個小洞。（facebook@朱慧敏）

朱慧敏動作大險洩春光，網民不停提醒「小心走光」。（facebook@朱慧敏）

直播期間，朱慧敏要企高爬低，被意外發現連黑色褲的左邊臀部位置出現一個小孔，疑似又有破爛。而她照顧小朋友時，又疑因動作太大，衣服右邊腋下的大窿露出胸圍帶，更險些洩春光，有網民善意提醒小心走光，朱慧敏淡定說：「唔會走光，多謝！咁搞笑嘅，大家咁關心我件衫。點解唔着得返呢，一來環保，二來fashion 呢件衫就係我睡衣，我就係鍾意着呢件衫，點解唔着得呀，係咪先。呢個就係家居服，覺得好搞笑，環保吖嘛。」

朱慧敏透露生細仔後有請工人，主要做家務，湊小朋友都係靠自己。（facebook@朱慧敏）

因為鍾意小朋友，所以主要都係朱慧敏湊小朋友。（facebook@朱慧敏）

幫小朋友沖涼後就要瞓覺。（facebook@朱慧敏）

朱慧敏2021年覓得好歸宿，嫁給心臟名醫陳良貴。（資料圖片）

點擊睇朱慧敏結婚盛況：

+ 11

+ 1

+ 1

點擊觀看更多朱慧敏的圖片：