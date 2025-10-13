女神配對計劃｜Matthew驚爆結婚？ 曾力追關嘉敏　羅毓儀派嬲質問

TVB真人騷《女神配對計劃》成功配對出兩對情侶，包括葉蒨文與GM曾展望及羅毓儀與林俊其。節目雖然已經播映完畢，但網民一直關注其他參加者的動向。關嘉敏在節目上決定保持單身，拒絕「求愛勇者」黃家俊（Matthew），但早前透露兩人仍保持聯絡兼了解中。

關嘉敏兩個人都唔揀，選擇單身。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏在節目中心繫「細John」姜卓文，更指對方是「對的人、錯的時間」有緣無份。不過黃家俊沒有放棄，繼續對關嘉敏展開強烈攻勢。上月關嘉敏出席公開活動時，透露跟黃家俊性格相差太遠，還在了解中。 然而黃家俊日前無預警在IG分享了一輯結婚相，隨即引起網民熱議。

原來婚紗照只是模特兒工作，不過羅毓儀立即派嬲，直問：「下！點解唔係carman？」另外，有網民為黃家俊澄清，但誤會的不止羅毓儀一人，更有人留言表示：「對個個女仔都咁情深」、「恭喜曬」、「嚇親」、「我都以為係官宣」。不過對於網民的祝賀，黃家俊則回應：「抱歉，目前還是單身。」

黃家俊家中經營裝修及冷氣工程等家族生意，他畢業於澳洲墨爾本蒙納士大學商學士學位，主修會計、銀行及金融，早年亦曾擔任過模特兒。畢業後從事過核數師、會計師及其他金融公司，直至2019年轉投豐盛融資有限公司旗下，現時擔任「Team Head – Investment Banking」一職，有指他年薪逾200萬。黃家俊IG出現過8架DUCATI名車和一輛現價約200萬的黑色Lamborghini Gallardo。

