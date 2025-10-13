失婚人間芭比小背心曬纖腰拍跳舞片　被嘲四肢不協調：請不要再跳

現年36歲「人間芭比」Angelababy（楊穎）近年經歷事業和愛情雙重波折，2022年跟內地男星黃曉明離婚，其後又因觀看瘋馬騷（Crazy horse pairs），慘遭內娛全面「軟封殺」。雖然去年初已經解禁，但幕前曝光率明顯減少。Angelababy積極更新抖音與網民互動，不過近日分享的跳舞片，竟然被吐糟四肢不協調。

Angelababy如今仍然是不少人心中的女神。（楊穎工作室）

黃曉明與Angelababy在2022年宣布離婚。（視覺中國）

日前Angelababy在抖音分享了一段新片，並留言寫道：「答應大家的刀馬🥰」。片中Angelababy穿上白色露腰小背心及黑色運動長褲，大跳內地網絡Hit爆的「刀馬舞」，期間更賣萌又大扭纖腰，非常吸睛。

Angelababy積極更新抖音與網民互動。（抖音）

大跳內地網絡Hit爆的「刀馬舞」。（抖音）

曬纖腰。（抖音）

不過網民似乎唔太受落。（抖音）

網民嘲Angelababy四肢不協調。（抖音）

不過網民似乎唔多受落，更嘲Angelababy四肢不協調：「不行 別跳」、「請不要再跳了」、「徹底變成網紅」、「我怎麽認不出她了」、「用力過度了...第一下嚇人一跳」、「人好美，跳的像在給黃曉明狠狠一鏟子的感覺，不錯」、「baby真的只適合平面」、「為啥好喜歡瞪眼」、「這是baby？越看越不像」、「支持女明星baby多跳 粉絲就是愛看啊 即使知道自己四肢不協調 但是努力練習 滿足粉絲的要求 發了視頻」。