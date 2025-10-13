譚詠麟演唱會2025澳門｜巡迴演唱會最終站　12月澳門威尼斯人舉行

譚詠麟《經典傳奇》巡迴演唱會「最終站」｜譚詠麟（校長）這位金曲天王與香港樂壇殿堂級巨星，終於在萬衆期待下强勢於澳門威尼斯人舉辦《經典傳奇巡迴演唱會》最終一站！演唱會將在2025年12月12及14日晚於澳門威尼斯人綜藝館盛大引爆，門票將於10月14日（週二）中午12時公開發售，只限網上及電話訂票。由於香港未有檔期再舉行此演唱會，意味這個主題的演唱會在澳門將是最後一次，世界各地樂迷勢必要把握這次珍貴機會，這將是2025年最不容錯過的音樂盛事之一。



譚詠麟《經典傳奇》巡迴演唱會（官方提供）

港樂傳奇 輝煌不朽

校長縱橫樂壇超過五十載，發行超過130張專輯，留下無數膾炙人口的經典金曲，成為華語樂壇最具影響力的殿堂級歌手，他從《愛在深秋》、《愛情陷阱》、《水中花》、《朋友》、《幻影》、《一生中最愛》到《講不出再見》，每首都陪伴幾代人成長，奠定了校長的傳奇地位，帶領歌迷跨越時代與世代，共同重溫最動人的音樂記憶。這次演唱會主題《經典傳奇》將以一首首不朽經典為主軸，勢必掀起一場震撼心靈的「回憶殺」音樂盛宴。

校長縱橫樂壇超過五十載，發行超過130張專輯，留下無數膾炙人口的經典金曲，成為華語樂壇最具影響力的殿堂級歌手。（官方提供）

校長的《經典傳奇》巡演自啟動以來，已走遍十多個城巿，包括：上海、廣州、武漢、成都、新加坡及澳州等，其中廣州、上海及成都等場次更屢次爆滿，無數歌迷在旋律中掀起一陣「回憶殺」，就算在大雨下仍冒雨觀賞，現場氣氛感人至深。接下來《經典傳奇》更即將巡演至馬來西亞及澳門，而澳門更是此次巡演的最終站，樂迷一定要把握這次跟校長跨越時光的經典傳奇之約。

校長的《經典傳奇》巡演自啟動以來，已走遍十多個城巿，包括：上海、廣州、武漢、成都、新加坡及澳州等。（官方提供）

譚詠麟演唱會2025澳門｜門票公售

門票將於10月14日中午12時公開發售，只限網上及電話訂票，詳情如下：

【譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會 – 澳門站 (最終站)】

日期：2025年12月12、14日

時間：星期五晚上8時半、星期日晚上7時

地點：威尼斯人綜藝館

票價：澳門幣/港幣 $1,588 | $1,288 | $988 | $688

購票平台：金光票務、澳門售票網、大麥網

