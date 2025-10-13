曾偷食男星移民加拿大3年心絞痛須入院插喉　面容憔悴消瘦現鎖骨

現年51歲的前TVB藝人鄧健泓（Patrick）曾被封「女星殺手」，入行後先後與蓋世寶、原子鏸、龔嘉欣、張嘉兒及李施嬅拍拖，更曾背住李施嬅偷追比他細12年的石詠莉（Sukie），直認行為「賤格」。這隻「無腳雀仔」終浪子回頭，於2017年與石詠莉結婚，隨後移民加拿大，倆夫婦開始經營網絡頻道，由一開始要「節衣縮食」，每月限制支出約萬元港幣，至今已漸上軌道接到不少工作。

然而，鄧健泓近日卻傳來壞消息，身體出現警號，日前在其YouTube頻道上載影片，透露自從今年7月起，心臟持續出現異常痛感，要排到期入院做身體檢查，現時正在等待檢查報告，影片中他一臉倦容，明顯消瘦呈現老態，幾乎眼睛都掙不開，與從前形象相差甚遠。

鄧健泓與石詠莉慶祝移居加拿大3年。（IG圖片）

曾背住李施嬅偷追石詠莉。（IG@selenaleelalee）

鄧健泓以「移民三年 第一次喺加拿大做心臟檢查」為題上載影片，他表示：「於七月嘅時候，我就發現心口有刺痛，而呢種咁唔正常嘅感覺，持續咗好幾個星期」。8月中看家庭醫生，經轉介及預約，最終等了一個半月後接受心臟檢查。

鄧健泓心口持續刺痛要入院檢查，瘦到鎖骨非常明顯。（YouTube@The Pat's Trick Channel ）

鄧健泓當日一共用了約6小時做身體檢查，項目包括跑步測試、兩個心臟超聲波檢查，以及心臟貫注顯狀檢查，由於需要注射顯影劑，故手臂上要插喉。他表示報告仍未出爐，若真的出事，其家庭醫生會首先收到報告，他當然希望可以大步檻過。

影片中，鄧健泓明顯瘦了一圈，胸前鎖骨凸出，頭髮蓬鬆，兩側耳朵幾乎被頭髮蓋住，看上去未有打理。而他的面色較憔悴頹廢，皮膚極度乾涸並已出現皺紋，呈現老態，加上其其精神狀態迷糊，眼睛似睜不開，身體狀況實在令人憂心。而與老婆視像時又指對方可能頭痛，所以要躺在床上休息。

做各項心臟檢查。（YouTube@The Pat's Trick Channel ）

要打顯影劑。（YouTube@The Pat's Trick Channel ）

照MPI。（YouTube@The Pat's Trick Channel ）

鄧健泓樣貌老了不少。(ig@patricktangtricks)