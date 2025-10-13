「左麟右李」越南遊被捕獲　李克勤疑黑面怒睥鏡頭獲粉絲平反

現年75歲的「校長」譚詠麟，與比他小18歲的李克勤感情深厚，克勤更曾被校長視為接班人，後來兩人還組成「左麟右李」，大受歡迎。不過自十周年演唱會後，「左麟右李」暫未有再開騷的消息，讓無數粉絲望穿秋水。雖然演唱會未有期，但二人私下經常相聚，早前，他們便偕同一眾好友前往越南，展開一年一度《左麟右李and Friends》開心旅行，玩足五日四夜。不過，有網民在當地野生捕獲他們時，竟影到向來友善的克勤，當眾對著鏡頭「黑臉」，引起熱議？

譚詠麟和李克勤早前合體，與朋友們一起到越南展開一年一度《左麟右李and Friends》開心旅行。（微博圖片）

「左麟右李」感情深厚。（微博圖片）

網民期待兩人再合體開騷。（微博圖片）

校長早前連日在社交平台分享與克勤同遊越南的合照，兩人跟一眾好友開心歡聚，吃喝玩樂，又一起在郵輪上拍照，非常盡興。近日，有網民分享在河內偶遇「左麟右李」的合照，並興奮寫道：「越南河內偶遇李克勤，還有譚校長，還合了影，超級幸運！」從照片所見，同行還有李克勤的太太、前香港小姐冠軍盧淑儀。相中，盧淑儀頭戴Cap帽、配上太陽眼鏡，與李克勤齊以白色T恤、牛仔褲「情侶裝」示人。網民大讚年過半百的盧淑儀保養得宜，身材高䠷又靚女，狀態極佳。

網民在越南野生捕獲譚詠麟和李克勤。（小紅書）

網民成功跟校長集郵。（小紅書）

網民讚年過半百的盧淑儀，狀態極佳，但身旁李克勤的「表情」，卻意外引起熱議。（小紅書）

不過，照片的另一焦點卻落在李克勤身上。相中他雙手插著褲袋，疑不滿被拍，表情略顯嚴肅望向鏡頭，被部分網民解讀為「黑臉」，引起熱議。對此，有熟悉克勤的粉絲留言為他平反，笑稱：「他好黑（克勤哥黑臉，熟悉後才知道他是臉很黑，哈哈哈哈哈哈。）」解釋偶像只是臉的膚色本來就黑，而且正在發呆，並非心情不佳，更大讚克勤狀態甚好，與校長一樣充滿活力。

粉絲為克勤「黑臉」平反，稱他只是發呆，還有臉的膚色本來就黑。（小紅書）