是非港姐陳曉彤疑遭黃潤成發文斥亂搞男女關係　活動拒訪落荒而逃

無綫（TVB）藝人黃潤成在今年9月初曾在IG限時動態撰長文以示不滿：「其實你成Q日三更半夜同個甚麼東張女導演去遊車河，唔聽得電話都算了，仲話佢唔贊成你拍拖，佢係你阿媽麼小姐！成日惹埋啲同性戀返嚟！出面聽到啲記者亂UP又屈落我到。」黃潤成怒斥補充：「阿叔都唔興搞緋聞呢味嘢！玩緊咩呀陳大姐你！要喺TVB起兵工廠自己玩夠佢啦…唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，亂X七八糟，癲嘅！內耗夠了！」黃潤成的言論被轉發至Threads後引發廣泛討論，有網民公開「陳大小姐」真身，直指事件與2023年落選是非港姐陳曉彤（Cindy）有關。

黃潤成。(IG圖片)

黃潤成。(節目截圖)

陳曉彤今日（13/10）現身尖沙咀酒店出席《善心滿載仁愛堂》記者會，就事件拒絕接受《香港01》訪問，為避開攝影鏡頭，要由工作人員護送急步離開會場，然後「竄入」另一宴會廳避難，對方得知悉攝記在場守候，竟從宴會廳秘密通走入餐廳「較腳」走人。

陳曉彤今日（13/10）現身尖沙咀酒店出席《善心滿載仁愛堂》記者會。（陳順禎攝）

陳曉彤在參選2023年香港小姐時被封為「是非港姐」的稱號，主要因為她參選期間屢傳是非。有指她與冠軍莊子璇在越南拍攝外景期間經常發生爭執，關係變得緊張，甚至互相在社交媒體上解除關注。有指陳曉彤被傳疑似眼紅莊子璇成為大熱，暗中向媒體放料抹黑莊子璇，試圖搗亂其他佳麗關係，故被指喜歡搞是非。

陳曉彤拒受訪要工作人員護送避開鏡頭。（陳順禎 攝）

陳曉彤拒受訪要工作人員護送避開鏡頭。（陳順禎 攝）