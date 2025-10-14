歐倩怡與郭晉安離婚後有新歡　被爆主動蹺實禿頭男手臂如熱戀情侶

現年45歲的歐倩怡與61歲的郭晉安曾是圈中的「模範夫妻」，可惜兩人在去年5月宣布離婚，結束18年婚姻，並指當時已分居兩年，而17歲大仔郭令山和13歲幼女郭以雅跟爸爸生活。歐倩怡離婚後多次力數前夫郭晉安及表示「唔夠錢使」，今日（14日）被傳媒踢爆與禿頭新歡拍拖。

兩人由1999年拍拖。（IG@cindyauau）

歐倩怡去年5月在社交平台宣布離婚。（截圖）

今日（14日）有傳媒報道，歐倩怡日前出席慈善活動後急急腳離開，一戴黑框眼鏡兼頭頂輕現禿頭的高大男士士，駕着一架白色Benz在附近接放工。歐倩怡見到這位男士後，馬上展露笑容，兩人在車上態度親暱，其後便駕車往觀塘一大型商場。到達商場後，兩人進入一間頗有情調的西餐廳，並選擇坐在靠邊的位置。用餐期間，兩人全程細聲講大聲笑，歐倩怡更談笑風生，兩人還不時對望甜笑。

歐倩怡離婚後生活寫意，經常去旅行。（IG@cindyauau）

容光煥發！（IG@cindyauau）

由於餐廳爆滿，歐倩怡顯得有點避忌，雙方沒有任何親暱行為。兩人醫飽肚後，禿頭男負責埋單，離開時更幫歐倩怡孭背囊，而未免被途人認出，歐倩怡立即帶上口罩。由商場前往停車場期間，眼見四周沒有人，歐倩怡主動蹺實男方手臂，表現恩愛，猶如熱戀中的情侶。