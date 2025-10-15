蔡少芬拍外景被偶遇曝光新劇性感造型　同場汪明荃獲讚氣質出眾

邵氏與內地平台共同合拍的重頭劇《風華背後》，陣容鼎盛，雲集汪明荃（阿姐）、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、姜大衛、鄭希怡等演出，未播出已經令人相當期待。近日，有網民偶遇汪明荃（Liza姐）和視后蔡少芬為劇組拍攝外景，大讚兩人狀態極佳。

邵氏與內地平台合拍的劇集《風華背後》陣容鼎盛。(資料圖片/陳順禎 攝)

劇中汪明荃與蔡少芬及朱茵飾演三母女。(陳順禎 攝）

《風華背後》於今年年初傳出劇集因劇本進度等問題，開拍日期遲遲未定。而蔡少芬的經理人當時回覆傳媒時，承認劇集的確是延期，還表示接拍與否仍屬未知數，主要是要看確實開拍日子才知道能否接拍，所以引起劇集隨時「難產」一說，幸好最終順利開拍，目前正進行得如火如荼。

蔡少芬早前出席劇集記者會。(陳順禎 攝)

蔡少芬及朱茵劇中飾演姊妹，兩日早前接受訪問時即示範劇中會怎樣廝殺。(資料圖片/陳順禎 攝)

近日，有網民在社交平台分享在淺水灣偶遇汪明荃和蔡少芬，兩人正在為劇集拍攝外景，今次是兩人繼《創世記2之天地有情》（2000年）相隔25年再合作，劇中飾演母女鬥戲。雖然劇集暫時未有得睇，但從網民分享的現場照片中，已感受到兩位好戲之人的強大氣場，戲味十足。汪明荃和蔡少芬在現場全情投入拍攝，而兩人的打扮易同樣吸睛，汪明荃身穿一套雅緻的粉紅色旗袍，配上白色中式外套、珍珠頸鏈及閃爍耳環，打扮高貴優雅；而蔡少芬則以一身性感露肩的泰山裝晚裝亮相，盤起頭髮，陪襯「閃令令」的鑽飾。兩人同框畫面貴氣逼人，難怪博主不禁讚嘆：「藝人和普通人真的有壁」。

蔡少芬和汪明荃近日拍攝新劇外景時被捕獲。（小紅書截圖）

兩人認真與導演溝通。（小紅書截圖）

網民看了照片後，也紛紛留言，有人讚蔡少芬不愧是「衣架子」，再加上化妝打扮，人群裡就是焦點。同時，許多人對阿姐的狀態表示驚嘆，有人好奇問博主：「阿姐真人如何？」博主即時回應：「氣質好絕，很有氣場！」而其他留言也激讚阿姐狀態好好，氣質出眾，讓網民感嘆：「連皺紋都覺得很有氣質」。

投入拍攝。（小紅書截圖）

網民大讚兩人散發不同氣質。（小紅書截圖）

《風華背後》講述龔氏集團話事人龔成業因失智引發家族風波，長女與次女之間的角力，並受到母親余少霞幕後操控的推動。商界的風雲詭譎與家族成員之間的恩怨情仇交織，金錢與親情的對抗成為劇集的核心。