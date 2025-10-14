抗癌女歌手撐林子祥葉蒨文巡唱曝光近況　患乳癌切掉雙乳最怕一事

現年51歲的李樂詩 (Joyce) 早年主唱的TVB處境劇《真情》主題曲《無悔愛你一生》唱至街知巷聞，她還因此曲在各地登台大受歡迎，接騷接不完。李樂詩於2021年8月確診乳癌，並在醫生建議下接受手術，切除兩邊乳房。近年她抗癌成功後復出，並與好友何婉盈、文佩玲和鄭瑞芬組成女團Super Queens，為登台演出進行排練，重新投入演藝工作。

歌手李樂詩一向性格樂觀。（IG：@joycelee88）

李樂詩勇於分享患癌經歷望鼓勵同路人。（IG：@joycelee88）

李樂詩前晚到了紅館欣賞林子祥與葉蒨文的巡迴演唱會香港站演出，並在IG貼出最新照片曝光近況。前晚陳奕迅 (Eason) 亦有撐林子祥與葉蒨文場，更驚喜上台做嘉賓，掀起全晚高潮。李樂詩就分享了她在後台與陳奕迅的合照，留言寫道：「Lovely seeing Eason backstage tonight」。從相中可見，李樂詩看來精神奕奕，笑容滿臉，狀態絕佳。李樂詩曾接受陳志雲訪問，談及當自己被告知有乳癌時，由於不知道有幾嚴重，所以第一時間在想自己還可以活多久，而在等待化驗結果的整個星期，她都十分害怕。她當時表示：「因為我三個小朋友都好細，如果媽媽唔喺度佢哋點算。」最怕不能照顧她的小朋友，幸好她最終抗癌成功。