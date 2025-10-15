80年代富貴男神現身小店歎煲仔飯　生圖曝光真實狀態驚現M字額

現年72歲的「B哥哥」鍾鎮濤，年輕時憑着高大帥氣的外表，加上彈得一手好結他，是80年代的「男神」代表，即使如今年過70，依然魅力不減，時常保持fit爆身形，更添成熟男人味。而最近，鍾鎮濤除了有份客串無綫劇集《巨塔之后》外，更憑電影《廿四味》奪得《2025吳天明青年電影展》「最佳男演員」的奬項，迎來人生中從影以來首個電影獎項，絕對可喜可賀。然而，如今雖然名利雙收，但鍾鎮濤私下卻一樣貼地。

鍾鎮濤（阿B）有兩段婚姻共育有一子三女。（微博@鍾懿Blythe）

鍾鎮濤是80年代男神。（葉志明攝）

日前，有網民於一家平民食店偶遇鍾鎮濤，並把二人合照及偶遇過程分享到社交平台，該網民寫道：「在香港也太容易遇到藝人了吧！來吃煲仔飯，突然一大堆人過來跟我搭台，一看是鍾鎮濤」。

鍾鎮濤現在過著寫意悠閒的人生。（微博圖片）

鍾鎮濤最近有份客串無綫新劇《巨塔之后》外，還憑電影《廿四味》奪得《2025吳天明青年電影展》「最佳男演員」的奬項。（資料圖片/陳順禎攝）

鍾鎮濤依然熱愛音樂。（微博圖片）

從照片可見，當時餐廳環境略顯擁擠，座位狹窄，鍾鎮濤不介意與其他食客「緊貼」而坐，完全沒有明星架子。當日鍾鎮濤身穿粉紅色Polo衫，打扮低調，不過可能最近工作忙，加上之前又為愛女鍾㦤在北京看樓頻撲，臉上略顯疲態，眼袋、魚尾紋及鬚根清晰可見，且髮際線亦稍高，驚現「M字額」。但當被認出並請求合照時，鍾鎮濤不僅大方答應，更展現出親切笑容，盡顯其親民和有禮的一面。

鍾鎮濤日前到小店幫襯被捕獲，大方與網民合照。（小紅書）

網民分享偶遇鍾鎮濤的過程。（小紅書）

鍾鎮濤經歷兩段婚姻，在1988年與章小蕙結婚並誕下一子一女鍾嘉浚和鍾嘉晴，當年他相當風光，還投資樓市，可惜1997年遇上亞洲金融風暴，他所購房產大幅度貶值，億萬資產全數蒸發，負債逾2億港元的鍾鎮濤在2002年申請破產，他和前妻章小蕙的婚姻也宣告結束。其後鍾鎮濤認識了小他20歲的范姜素貞，范姜不但不離不棄，還幫他處理工作上的大小事情及打理財務，助他捱過破產低潮，2006年破產令解除，鍾鎮濤亦成功翻身，在內地撈得風生水起！如今鍾鎮濤生活富貴，衣食無憂，但作風依然十分貼地。

鍾鎮濤在2014年與范姜結婚了。（鍾鎮濤微博圖片）