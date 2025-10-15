前無綫新聞小花公屋出身嫁上市公司太子爺　變豪門闊太再曬豪宅

前無綫新聞小花蔡雪瑩（Snowy）憑甜美笑容被封「雪瑩BB」。2016年，她與全國政協朱銘泉兒子、上市公司太子爺朱威霖（William）奉子成婚，晉身豪門少奶奶，並先後誕下一子一女，家庭生活美滿。婚後蔡雪瑩雖然作風低調，但早年曾因賀年照意外曝光其位於九龍塘、設有泳池的獨立屋豪宅，引起外界關注。

前無綫新聞主播蔡雪瑩曾任無綫新聞台及無綫互動新聞台主播，2010年加入的她開始4年的主播生涯。（snowychoi@IG）

2016年蔡雪瑩宣佈封盤嫁給上市公司太子爺，更誕下一子一女，家庭幸福美滿。（snowychoi@IG）

日前，蔡雪瑩在IG限時動態中，再次分享了家庭日常，令其豪宅內部更多細節曝光。照片中家中客廳一隅，身後除了一部大電視外，最為搶眼的莫過於電視櫃及旁邊堆積如山的潮流玩具收藏，當中包括多個熱門的Art Toy、盲盒公仔等，款式眾多，猶如一面「玩具牆」，足見其價值不菲，亦為豪宅增添不少童趣與潮流氣息。在另一張照片中，蔡雪瑩的一對子女正在睡房的大床上，模仿著故事書中的瑜伽動作，場面溫馨有趣。可見，睡房空間非常闊落，一張King Size雙人大床置於房中仍綽綽有餘。

蔡雪瑩畢業於香港浸會大學傳理系，2010年擔任新聞台主播，她於2014年離巢，2016年由昔日的公屋少女，到今天成為豪門闊太，生活優渥。雖然已淡出新聞界，但她仍不時接拍廣告及擔任節目主持，兼顧事業與家庭。