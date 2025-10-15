黎姿54歲生日狀態極佳　百億名媛送驚喜：閨蜜們的陪伴拉滿幸福感

黎姿（Gigi）自與富商馬廷強結婚後升格豪門闊太，更躋身上流貴婦圈，不時與一班名媛好友聚會。10月1日黎姿迎來54歲生日，她在社交平台分享喜悅，除了獲老公同囡囡送上禮物之外，亦有曬出多張與家人的合照。雖然黎姿的生日正日已過，但日前她又獲一班名媛好友為她慶生，她寫道：「生日月吃生日飯，還有漂亮的生日蛋糕🎂在這個特別的日子，閨蜜們的陪伴拉滿了幸福感，感謝安排💕非常驚喜」

女神！（IG@gigilai_official）

黎姿（現名馬黎珈而）罕貼與老公馬廷強頭貼頭合照。（IG@gigilai_official）

黎姿與富豪老公馬廷強拍拖赴會，賀雷兆光生日。（IG圖片）

10月1日黎姿迎來54歲生日。（IG@gigilai_official）

慶祝生日。（IG@gigilai_official）

黎姿同父母。（IG@gigilai_official）

黎姿一家。（IG@gigilai_official）

相中所見，壽星女黎姿坐正中間，大擺心心手勢，而為她慶生的百億名媛好友身份亦不簡單，包括已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）及遠東集團創辦人邱德根孫女邱詠賢，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！

黎姿獲名媛好友慶生，包括已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（後排左）、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡（後排右）、遠東集團創辦人邱德根孫女邱詠賢（前排左）及東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（前排右）。（IG@gigilai_official）

生日快樂！（IG@gigilai_official）

四對豪門夫婦同枱食飯，位位猛料！（IG截圖）

去年李嘉欣與幾位名媛好友為黎姿提前慶生，兩人都保養得宜，狀態極佳！（IG截圖）

李嘉欣亦有發文送上祝福：「提早為女神黎姿祝賀生日快樂，永遠美麗幸福💝💕」（微博@李嘉欣Michele）

周黃泳霖同老公周國豐。（IG圖片）

當中邱詠賢是遠東集團創辦人、亞洲電視前董事主席邱德根的孫女，她在2010年嫁給恒安國際集團的太子爺許清池，夫家身家亦是過百億，婚後邱詠賢相繼誕下四名子女，除了照顧家庭之外，出身豪門，又嫁入豪門的她亦活躍於上流名媛圈，不時出席晚宴、社交活動等等，而且經常穩佔C位，可見地位很高，更被外界評為「香港名媛圈之首」！2020年邱詠賢斥約1.7億元購入九龍塘喇沙利道28號一幢洋房，翌年再斥資1.25億元購入紅磡寶其利街全幢酒店，財力雄厚！

李嘉欣與一班名媛好友為已故富商邱德根孫女邱詠賢（前排中）慶祝生日，同場的還有邱詠賢妹妹邱詠麒（後排中）、船王趙從衍之孫女、有「女船王」之稱的趙式明（後排右）、名媛Ivy Lee（後排左）、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡（前排左）。（IG截圖）

邱詠賢在2010年嫁給恒安國際集團的太子爺許清池，夫家身家亦是過百億。（IG@wendyjenchiu）

育有四名子女。（IG@wendyjenchiu）

一家六口。（IG@wendyjenchiu）

活躍於上流名媛圈。（IG@wendyjenchiu）

活躍於上流名媛圈。（IG@wendyjenchiu）

活躍於上流名媛圈。（IG@wendyjenchiu）