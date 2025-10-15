港姐冠軍參加茅台高爾夫大賽做「球后」　有米老公離巢仍富貴

現年37歲的張名雅（Carat）2012年奪下港姐冠軍，同時是2013年國際中華小姐季軍。可是當選多年星路發展平平，入行10年後與TVB解除賓主關係離巢。張名雅2016年嫁予有米律師蔡錦豪（Joe），於洲際酒店舉行婚宴，婚後誕下兩子，張名雅獲老公贊助6位數出歌，照顧家庭外亦發展個人音樂事業。近年張名雅再轉型做高爾夫球選手，接連參與不同哥爾夫球賽事，多才多藝！

張名雅。

張名雅離巢TVB後轉型做KOL。（IG：@caratcheung）

張名雅日前分享近況。張名雅指透露上周剛享受完「茅台高爾夫挑戰賽」，激讚：「在香港哥爾夫球會的體驗真的太棒了！」張名雅指，下次將參與「LINK香港公開賽」，她說：「又能親眼見證世界頂級高手們的對決，想想就激動！」張名雅分享打高爾夫球的片段，張名雅穿上小短裙運動裝，認真地揮桿，打得有模有樣，認真犀利！張名雅做開運動，生了兩個後身材仍然Fit爆！

張名雅與律師老公相當恩愛。（IG：@caratcheung）

張名雅生完兩個BB仲FIT過參選時。（IG：@caratcheung）

張名雅畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，2012年在媽媽提名下參選，勇奪港姐冠軍後隨即入行，卻與其他冠軍級人馬星途大相徑庭，未有太大發展機會，主力做主持工作，一直徘徊在三、四線。她曾參加《星夢傳奇》歌唱比賽，亦開設屬於自己的YouTube頻道，今37歲再發展運動事業，非常犀利。

張名雅轉型做高爾夫球手。（小紅書）

認真揮捍。（小紅書）

靚女。（小紅書）

運動小短裙。（小紅書）

自爆參加哥爾夫球大賽。（小紅書）

