鄒凱光拒花錢買飛撐港足稱「人哋叫你入場型啲」　激嬲忠粉退訂閱

著名編劇鄒凱光又名「灘叔」，除了早年與吳君如在商台主持清談節目《嘩嘩嘩打到嚟》外，他與余迪偉、阿Bu（姚家豪）主持的《一八七二遊花園》也甚受歡迎。近年他與《一八七二》原班人馬轉戰阿Bu旗下網台100毛開咪，節目《三叔公園》於YouTube達到19萬訂閱。適逢昨晚（14日）是亞洲盃外圍賽分組賽「香港對戰孟加拉」，逾四萬五千名球迷齊集啟德體育園撐港隊，一票難求，不過日前灘叔卻在節目中說到自己不會花五百元買門票入場，理由是：「咁環境梗係人哋叫你型啲啦！」其言論激怒一名「園賓」（三叔公園會員暱稱）發長文力數不是，更表明要退訂閱。

早前灘叔在節目《三叔公園》中發表的言論竟然激嬲粉絲，更令粉絲要發長文力數他。（THREAD圖片)

節錄灘叔與余迪偉的對話：

灘叔：我冇飛啊，我都話，如果邊個有飛聽晚去睇叫我去睇，我咪跟佢去睇。我可以問下斌仔嘅，但係又好似好趕咁，last minute先問人有冇飛啊，咁咪睇下聽日有咩方法囉。

余迪偉：你唔早啲講，之前有人叫過我喎。有冇friend去，有飛可以買。

灘叔：咁我要都可以問到，咁梗係唔買啦呢啲！咁環境梗係人哋叫你型啲啦。

余迪偉：$500一張之嘛。

灘叔：唔係錢嘅問題，呢啲時間，梗係今日有兩張飛叫我去喎！講出嚟型啲嘛。今晚睇波？係啊！我畀$500買，咁好正常啊件事！

余迪偉：痴線！

灘叔（留言）：「支持港隊，兩舊水都唔願意畀咁多歪理。」

灘叔：Sorry啊，港隊今次對嗰度係孟加拉嘛，咁孟加拉係十蚊兜，十蚊兜。幾舊水我真係唔捨得㗎喎，十蚊兜，十蚊兜，踢20次先贏兩舊水啊，畀下面啦大佬。

灘叔與余迪偉。（THREAD圖片)

有粉絲聽到灘叔在節目直播中提到昨晚（14日）的球賽，但卻表示自己不願意花錢入場看，要有人邀請才會去。粉絲指灘叔是在找藉口，指「唔係錢問題」，而是有人邀請他去會「型啲」，更謂：「我每月80蚊訂閱加埋都成39個月，加埋都幾千蚊， 為咗支持本地用心製作既節目，球迷咁熱血，你就話『唔想俾錢呀嘛』」因此他決定要退訂閱，不再付費支持這個節目。」

之後有網民留言附和：「佢不嬲把口都係咁，唔明點解咁多人由電台到網台都咁鍾意聽1872，成個節目得迪偉講嘢稍為正常少少」、「鄒凱光呢D老餅心態已經好過時，以為自己係邊位，要請佢去先睇？」、「佢最好唔好去，留返張飛比真係想睇嘅人，佢邊個呀當自己係上賓wfc」不過也有人表示，「其實我再睇返我覺得你對佢有啲唔公平，好多人會因為你咁樣cap佢一句，覺得佢真係踩本地波，而冇聽佢平時講嘅嘢。如果你真係聽得佢耐，你唔會唔知佢其實好多啲唔係好多人入場嘅場次，佢都會入場喎，而且係好多年都係咁，係講緊撐本地波撐足廿幾30年，點解呢啲你唔講？捉佢一句說話然後公審佢，我覺得佢好慘。」

粉絲指灘叔找藉口不支持本地用心製作。（THREAD圖片)

粉絲發文的全文如下：

身為1872遊花園到而家既老聽眾，聽到呢D言論真係非常感慨，岩岩鄒凱光喺直播節目入面表示如果邊個有飛叫我去睇香港隊，咪跟去睇囉話唔係錢既問題呀，呢D時間梗係有人叫我去有型D表示港隊呢次係對孟加拉丫嘛，真係唔想俾錢呀嘛我每月80蚊訂閱加埋都成39個月，加埋都幾千蚊，為咗支持本地用心製作既節目球迷咁熱血，你就話「唔想俾錢呀嘛」，仲話「唔係錢問題，梗係有人叫我去有型D」？有型D係咁？



支持港隊唔係應該買飛入場，襯（趁）機推廣本地足球咩？講真，買唔到飛去睇，唔得閒，呢D理由真係冇所謂，每個人都有自己既行程若真如其所說「唔係錢既問題」，就更應以實際行動支持港隊例如購買港隊周邊等等聲稱「有人叫我去有型D」只是推卸責任既藉口對孟加拉既比賽並非咁「不值一睇」，而係港隊爭取亞洲盃資格既重要一步用呢個態度去輕視場波，忽視港隊球員喺國際賽場上既進步，忽視球員喺賽場既付出，上場就葉鴻輝勇戰受傷仍都無視球迷對主場氣氛既期待平時你買馬買場WP都200，但就200蚊都唔入場睇我而家就退賓，同樣都唔係錢既問題，你咁看待人地既付出，咁我都只可以用同樣既眼光去看待你。

