黎明深圳開騷老婆囡囡激罕現身撐場被認出　發現遭偷拍即火速離場

現年58歲的黎明於2017年與比他細19年的女助手Wing傳出戀情，當時更有消息指二人已共賦同居，向來行事低調的黎明，於2018年3月時透過fb承認將為人父，同時亦確認了與Wing的戀情。黎明當時寫道：「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種缘份，有了的小生命更將令我成為父親，並帶我進入人生中另一階段。我作為父親必須保護好我自己的家人，更不願意讓家人隨便曝光，相信作為家長也會有同感。對於我們的將來，就交给時間去證明一切。2018年3月19日! Leon 」自此他們一家三口生活幸福。

黎明2018年3月出席香港影視娛樂博覽開幕禮後，同日在FB宣佈將為人父。(資料圖片)

有傳Wing係早產。(網上圖片)

多年來黎明為保護囡囡，鮮有曝光囡囡的容貌，至今亦只公開過一張她BB時的照片，保密功夫做到足。而日前黎明在深圳開騷，就被現場的歌迷影到他的老婆Wing帶同7歲的囡囡入場睇騷撐他場，並把拍到兩人的片段分享到社交網。該名網民還問到：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」

黎明囡囡bb時個樣。(fb圖片)

黎明於深圳開演唱會。(小紅書)

黎明的囡囡與老婆被影到。(小紅書)

從片中所見，黎明囡囡長高了不少，留有一把長長的秀髮。由於他囡囡當時戴上口罩，加上現場燈光昏暗，未能清晰見到她的樣子。博主又貼出另一張相是阿Wing坐在坐位上，阿Wing發現有人影她隨即望向鏡頭，她之後還火速帶同囡囡離場。網民看了Wing的樣子都確定就是她本人。Wing和囡囡對上一次公開現身是在2023年去看黎明的紅館騷，在演唱會尾聲有粉絲認出阿Wing在觀眾席上，她便帶同囡囡離場。

黎明老婆Wing。(小紅書)

黎明的囡囡與老婆被影到。(小紅書)

