46歲零死角男神神顏十年如一日震驚網民　街頭「激凸」曬精壯身材

剛踏入46歲的吳尊，向來被譽為「零死角男神」。他不僅五官標緻、身型高大，家族又是汶萊富商，感覺猶如漫畫裏面走出來的男主角。雖然靚仔又有錢，但吳尊對初戀太太一條心又顧家，是圈中的愛妻號、好爸爸；而最令人驚嘆的是，由當初「飛輪海」出道至今20年，吳尊的靚仔樣幾乎沒有任何歲月痕跡，再加上保持一副fit爆body，簡直是女士傾慕、男士羨慕的對象。

由汪東城、吳尊、炎亞綸及辰亦儒組成的台灣偶像組合「飛輪海」，自2005年出道後吸納大批粉絲。（網上圖片）

吳尊至今一樣咁靚仔。（微博圖片）

吳尊是圈中的愛妻號、好爸爸。（微博圖片）

本身是網球狂熱份子的吳尊，近日悄然現身香港，觀賞在啟德體藝館舉行的Ultimate Tennis Showdown（簡稱UTS）網球賽，其友人曬出二人在街頭上的自拍照，並寫道：「放假同吳尊食個下午茶先～要食菠蘿波（菠蘿包）」。相中可見，吳尊頭戴cap帽、架上烏蠅鏡，身穿白色貼身運動Tee配迷彩褲，一身健康古銅膚色，雖然低調打扮，但卻難掩星味。尤其是他那滑一滑的皮膚，在零濾鏡下依然緊緻飽滿，樣子十年如一日，猶如食了防腐劑一樣。

同女兒 Neinei一起運動。（微博圖片）

近年熱愛打網民的吳尊，對身材管理非常嚴格。（微博圖片）

吳尊近日現身香港。（小紅書圖片）

除了凍齡神顏外，吳尊對身材管理也非常嚴格，當日雖然只是一件普通的運動上衣，但完全遮蓋不住他的精壯身材，結實的胸肌線條尤其明顯，更不慎輕微「飛釘」，令不少女粉絲看到心心眼。足見吳尊至今魅力依然不減。