高學歷「東張女神」驚變受害人　大呻被偷錢：與親身訪問個案一樣

現年31歲的TVB小花梁菁琳（Katerina）參選港姐入行，隨即獲安排入《東張西望》，因以「盜墓者羅拉」造型採訪曬驕人身材獲封「東張女神」。梁菁琳背景猛料，她以雙重一級榮譽於世界排名前50的名牌學府澳洲悉尼大學畢業，主力研究動物胃部真菌感染等科目，參選港姐前任職獸醫，參選期間一度被封為「學霸港姐」。騙案採訪得多，梁菁琳近日竟變個案受害人，發文大呻委屈。

梁菁琳日前於Instagram撰長文表示，竟親身遇上採訪過的損失金錢個案經歷，她說：「我沒有想過，前一陣子自己親身訪問過的個案內容，昨天差不多一模一樣地發生在我身上」。她指信用卡被盗刷了15.98歐羅（約144元港幣），嚇窒工作中的梁菁琳。她立即向銀行申請停用信用卡，並向平台舉報該次交易。

梁菁琳指已一個多月沒用過該網絡平台，疑惑為何對方能盗刷信用卡，她說：「沒有綁定手機付款沒有設定任何定時扣費，沒有接聽不認識的來電，沒有亂按莫名其妙的連結，上一次網上購物是一個月前（用了好多年的海外網購平台）， 上一次線下付款是一星期前（光顧了十幾年的超好吃餅店），所有刷卡的動作都在我眼前進行⋯所以請問這資料外洩到底是怎麽發生的！？」幸而最後平台願意安排退款，梁菁琳形容心情似坐過山車，「心很累」。

