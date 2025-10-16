33歲港姐冠軍生B後躋身慈善界上流圈　獲闊太翁嘉穗讓出C位大合照

33歲「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 去年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，今年3月BB出世，組成溫馨一家三口。麥明詩淡出演藝圈，轉戰商界及教育事業，加上投資磚頭有道，多年來搵不少錢。麥明詩憑借個人實力打進上流社會，與闊太翁嘉穗齊齊企C位，認真犀利！

翁嘉穗日前於Instagram分享近況。她透露首次以紅十字會EmpowerHer Network 督導委員會成員及創會會員的身份，出席紅十字會75周年晚宴。翁嘉穗則指近日獲邀加入少年警訊會擔任會長，以及明天將出任六大善團之一的總理，銜頭愈來愈多。

翁嘉穗以高貴打扮現身各大場合，又讓出少少C位，給麥明詩企較中間影大合照。翁嘉穗搭住麥明詩膊頭，交情甚佳，看得出翁嘉穗頗喜歡麥明詩這位港姐小師妹。另一張大合照中，則是麥明詩站在後排C位，翁嘉穗和富商老公鄔友正坐在前面中間，力證麥明詩在商界、慈善圈子都受重視。

麥明詩賺錢有道。據報道指，麥明詩及哥哥麥明山在2019年，大擲620萬元一口氣買入菁雋3個單位，當年納米樓亦為搶手貨，其中一個134呎單位在2020年賣出，帳面賺56.3萬元，扣除辣稅後獲利29萬元。麥明山其後將另一伙以內部轉讓，轉至父親麥卓生名下，並於2021年以285萬元售出，兩個單位合共賺逾70萬元。而以麥明詩名字購入的141呎納米單位，則轉至母親何小娟名下。兩兄妹之後在2021年再戰樓市，分別以810萬及868萬元買入長沙灣「四小龍」宇晴軒3座高層相連單位。兩個單位實用面積分別467及454平方呎，合共921平方呎，兩個單位均為兩房間隔，呎價約18,219元。麥明詩曾孭值10萬元的Hermès Mini Lindy手袋帶外甥遊主題樂園，愈來愈貴氣。

