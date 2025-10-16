曾犯錯男星做保安單眼燦笑冧爆球迷　洗底拍劇打兩份工養妻活兒

黎振燁參加《2016年度香港先生選舉》奪冠入行，更有「翻版古天樂」之稱，他外型高大又黑實，原本上位指日可待，不過2020年他因與朱智賢發生「車廂食蛋糕」事件，使他被無綫雪藏，至去年終於完約，回復自由身。

黎振燁是最後一屆香港先生，當年有「翻版古天樂」之稱，外型討好。他說自己參選並不是抱著什麼競技心態，只是想找條可以做演員的路。（資料圖片）

去年他接受《01娛樂》獨家專訪時透露對演藝工作仍然有火，渴望做演員，不怕從幕後由低做起，他表示想為了孩子而重新站起來，創造屬於自己的奇蹟。可惜這幾年遭逢影視寒冬，新演員愈來愈多，開拍的劇集電影卻愈來愈少，形成「僧多粥少」情況，黎振燁放聲氣想復出後也苦無機會。至大約五個月前，有網民在啟德體育園睇五月天演唱會時「野生捕獲」他，原來他隨楊證樺做保安工作，獲網民激讚「好高！好帥！好nice！」似乎他已疊埋心水轉行，放低對演藝的夢想。

不過近日黎振燁終於有新作推出，參演香港電台及政府新聞處聯合製作的抗戰勝利80周年微短劇《抗戰》。自2021年的《食腦喪B》後，相隔4年黎振燁終於再有新作面世，疑為正式復出的頭炮！雖然復出幕前有望，但演藝工作始終不穩定，仔細老婆嫩的黎振燁可謂超拼命洗底及搵奶粉錢養家，一個人打幾份工，在報道刊出的同日（15日）晚上，啟德主場館舉行亞洲盃外圍賽事，上演港隊對孟加拉戲碼，球迷就發現黎振燁仍然繼續做保安。該網民大讚啟德保安很有禮貌，發文：「望望下呢位哥仔仲好熟口面，佢咪係tvb前（偷食）港男？」當有人指黎振燁確實幾靚仔，發文者再補充：「仲要好好笑容，雖然唔知佢笑乜🤪但總好過大球場班阿叔成場X口X面好似審犯咁望住。」

近日黎振燁終於有新作推出，參演香港電台及政府新聞處聯合製作的抗戰勝利80周年微短劇《抗戰》！（香港電台）

他身穿民初服裝，有揸槍鏡頭，很有可能飾演游擊隊成員。（香港電台）

黎振燁希望能證明給兒子知道，即使有犯過錯，而重新站起來亦確實很難，但他不想做縮頭烏龜，會勇敢面對和振作。（受訪者提供）

相中所見黎振燁梳起了前額頭髮，身穿黑色保安制服，外面有螢光背心，看著看台方向，面露燦爛笑容。而從另一段球迷爆粗鬧爆日本球證的片段中，當球迷怒呼「X你老母」，黎振燁聽到都忍不住笑了。留言中不少人讚黎振燁靚仔，指：「我喺黃大仙見過佢，真人真係好樣過上鏡好多， 同埋著衫係識著嘅，好過一般明星。」、「佢係我區前面行過對台上面啲人chok 笑加單眼我心諗做乜野😂」雖然也有網民提起他昔日的過錯，但也有人說人誰無過，既然現時他有腳踏實地打工，家人亦已原諒他，作為網民也應放過他。

