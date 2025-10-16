移英女歌手新餐廳小紅書谷人氣疑遭舉報下架　聽廣東話掛住香港

現年41歲的吳日言（Yan）2016年與圈外男友Barry結婚，婚後育有1女2子，去年8月一家五口移民英國，原因是為了讓三個孩子能獲得更好的教育資源，尤其是在香港大女兒小學派位未如理想，故作出這個決定。

吳日言去年舉家移居英國。（IG@yan512）

吳日言去年舉家移居英國。（IG@yan512）

吳日言想小朋友得到更好教育資源。（IG@yan512）

移民後，吳日言照顧小朋友之餘，更重操故業開餐廳， 籌備多時終於在8月正式試開業，引來不少居英港人支持。昨日（15日）吳日言在IG限時動態連出幾個Post，笑言自己「終於唔使留喺屋企俾小朋友蝦」，皆因有人在餐廳包場，故她返了舖頭，好興奮說：「今日係special day（特別日子），好多年青人嚟咗我舖頭，坐滿晒，好開心！」而一班年青人在餐廳內唱卡拉OK兼打麻雀，令她感覺自己亦變年輕，更激發思鄉情緒，說：「好似去咗香港卡拉ok咁......好正，返自己舖頭聽到廣東歌，班年青人喺度唱緊K，好miss香港嘅夜晚，通常夜晚先會唱K同飲嘢。」

吳日言新餐廳已開業。（IG@yan512）

有一班年青人包場。（IG@yan512）

餐廳外聽到人唱卡啦OK。（IG@yan512）

聽見廣東歌感覺親切。（IG@yan512）

話Miss香港嘅夜晚。（IG@yan512）

吳日言重操故業英國開餐廳。（IG@yan512）

為谷旺新店，有網民發現吳日言的餐廳疑在內地社交平台小紅書開設帳號宣傳，希望專攻華人市場，但不久該帳號現已被舉報下架。有網民留言：「舉報已經通過，這個賬戶查不到了」。另有指餐廳其中一款飲品因配有醒獅造型冰塊，造型別緻，吸引不少顧客打卡。不過，有眼利網民踢爆這款冰塊的模具在「淘寶」有售，估計吳日言旨在節省成本。

有網民喺小紅書疑舉報吳日言餐廳致下架。（小紅書截圖）